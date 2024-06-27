İki otomobil kavşakta kafa kafaya çarpıştı

Erzurum’un Uzundere ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Erzurum Artvin karayolu Uzundere ilçesi çıkışında meydana gelen trafik kazasında Benzin istasyonuna dönmekte olan 25 DS 02 plakalı otomobil Artvin istikametinden gelen 28 AAH 575 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çarpmanın etkisi ile iki araçta kaldırıma çıkarken iki otomobilinde ön tarafı tamamen çöktü.

Kazada iki otomobilin sürücüsü de yaralanırken olay yerine gelen 112 ekiplerince ilçe devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sonrası otomobiller çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırılırken Erzurum-Artvin karayolu kısa süreli ulaşıma kapandı.