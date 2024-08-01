İki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Afyonkarahisar’da iki otomobilin çarpışması sonucu yaşanan kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Kaza, Emirdağ ilçesi Gömü beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.C.D. (55) idaresindeki 06 ACM 234 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü D.M’nin (36) kullandığı 03 AEN 482 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada, sürücüler ile H.K, (68), A.M, (14), E.M. (8) ile E.M. (7) yaralandı. Kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla hastanelere kaldırdı. Yaralılardan H.K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.