İki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Afyonkarahisar’da otomobilin bir başka otomobile arkadan çarpması sonucu yaşanan trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesi yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Y.A., idaresindeki otomobil sürücüsü henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybederek önünde seyreden M.A., yönetimindeki otomobile arkadan çarptı.

Meydana gelen kazada sürücü Y.A., ile yanında bulunan F.K., ve diğer araçta bulunan F.K., yaralandı.

Yaralılar ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.