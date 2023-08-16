İki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş istikametinden Gölbaşı istikametine gelen Cuma Sütyemez idaresindeki otomobi Çatalağac köyü girişinde aynı istikamette seyreden Şükrü Güzel idaresindeki otomobille çarpıştı.

Meydana gelen kazada sürücü Cuma Sütyemez ile yolcu olarak bulunan Fatma Sütyemez ile Merve Sariçerçi yaralandı.

Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.