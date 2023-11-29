İki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Karabük’te iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Beşbinevler Mahallesi 107. Sokak’ta meydana geldi. E.B. idaresindeki 78 SK 231 plakalı otomobil, T.Ö. idaresindeki 78 DE 978 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile yolcu olarak bulunan C.Ö. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.