İki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Adıyaman’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Merkez Yeni Mahalle’de U.F. idaresindeki 02 ADD 183 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 50 HD 141 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücülerden U.F. ile araçta bulunan A.F., G.F.ve M.F. yaralandı. Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.