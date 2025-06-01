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İki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 01.06.2025 09:46
  • Giriş: 01.06.2025 09:46
  • Güncelleme: 01.06.2025 09:46
Kaynak: İHA
İki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Kaza, Suvermez Dörtyol Kavşağı’nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, M.Y. idaresindeki 03 AB 223 plakalı otomobil ile C.S. yönetimindeki 03 HM 993 plakalı aracın çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Kazada M.S., H.S., B.S. M.Y. ve Ö.Y. yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Emirdağ Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazanın ardından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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