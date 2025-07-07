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İki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 07.07.2025 12:02
  • Giriş: 07.07.2025 12:02
  • Güncelleme: 07.07.2025 12:02
Kaynak: İHA
İki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Afyonkarahisar’da iki otomobilin çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında biri çocuk 6 kişi yaralandı.
Kaza, Belkaracaören köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.B. idaresindeki 03 AEC 667 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü İ.Z.Ö., yönetimindeki 03 AHB 684 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada her iki araç sürücü ile birlikte S.B., E.H.A., F.Ö. ve 3 yaşındaki Y.A.B., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Kazanın ardından savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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