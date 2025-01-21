İki otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı

Afyonkarahisar’da iki otomobilin çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında sürücüler yaralandı.

Kaza, Emirdağ ilçesi Ağılcık köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.G., yönetimindeki 03 VL 978 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü H.K.’nın kullandığı 03 HC 340 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada her iki araç sürücüsü de yaralandı. Yaralanan şahısların çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.