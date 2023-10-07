İki otomobilin hurdaya döndüğü kazada 3 kişi ağır yaralandı

Afyonkarahisar’da iki otomobili çarpıştığı ve hurdaya dönen otomobillerde 3 kişi yaralandı.

Kaza, Çay-Bolvadin karayolu üzeri İstasyon Köprüsü üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, E.B., idaresindeki 42 ASY 206 otomobil İ.D., yönetimindeki 34 NDF 45 plakalı otomobile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan otomobiller köprü demirlerine çarparak durabildi.

Kazada hurdaya dönen otomobillerin sürücüleri ile İ.D., isimli şahıs yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.