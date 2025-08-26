İki otomobilin karıştığı kaza kamerada

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde iki otomobilin karıştığı kaza anları kameraya yansıdı.

Kaza, Kırıkhan ilçesi Barbaros Mahallesi’nde yaşandı. Seyir halde olan 41 ARS 031 plakalı otomobil ile aynı istikamette giden 31 AOT 406 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüleri hafif yaralandı. Otomobilin başka otomobile arkadan çarptığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; otomobilin döndüğü esnada başka otomobilin arkadan çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.