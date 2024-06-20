İki otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Düzce Akçakoca Karayolu üzerindeki ışıklı kavşakta iki otomobil çarpıştı. Kazada otomobillerde bulunan 2’si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, D-655 karayolu Osmanca Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Düzce’den Akçakoca istikametine gitmekte olan S.A. idaresindeki 81 AS 464 plakalı Mercedes marka araç ile H.K.’nin kullandığı 81 DP 381 plakalı Toyota marka otomobil Osmanca mevkiinde çarpıştı.

Kazada her iki araçta bulunan 2’si çocuk toplam 4 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri olay yerinde yaralılara ilk müdahalesini yaparak ambulanslar ile Atatürk Devlet ve Düzce Üniversitesi hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.