İki sınav bin 140 TL!

Haber Merkezi

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 10 bin öğretmen ataması için yapılacak sınavda öğretmen adaylarından 1140 TL sınav parası alınacağını duyurdu.

ÖSYM’den yapılan açıklamada 2025 Milli Eğitim Bakanlığı akademi giriş sınavının (2025-MEB-AGS), 2025 akademi giriş sınavı (AGS) ile 2025 öğretmenlik alan bilgisi testi (ÖABT) oturumlarının 13 Temmuz 2025 tarihinde uygulanacağını duyurdu.

İki oturum halinde yapılacak sınavın tek oturumu için adaylardan 570 TL talep edilecek. Sınava başvurular, 8-20 Mayıs 2025 tarihleri arasında yapılacak. Ataması yapılmayan yüz binlerce öğretmen dikkate alındığında yapılacak sınavlar ciddi bir rant kapısı olacak.