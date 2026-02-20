İki şirkete kara para operasyonu: TMSF kayyum olarak atandı, 19 kişi hakkında gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada, ödeme kuruluşları üzerinden yasa dışı bahis sitelerine sanal POS altyapısı sağlandığı ve elde edilen gelirlerin farklı hesaplar üzerinden aktarılarak aklandığı iddia edildi.

MASAK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası raporlarının da yer aldığı dosya kapsamında İstanbul merkezli 5 ilde 19 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, iki şirkete ise kayyum atandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Klon Ödeme Kuruluşu A.Ş. ile yüzde 90 iştiraki PBM Tech Bilişim A.Ş.’nin yasa dışı bahis sitelerine finansal altyapı sağladıkları ve suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına aracılık ettikleri iddia edildi.

"7258 sayılı Kanun’a muhalefet, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve suç örgütü kurma suçlamalarıyla" yürütülen soruşturmada MASAK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası raporları dosyaya girdi.

5 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Balıkesir, İzmir ve Çorum’da 19 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Belirlenen adreslerde eş zamanlı yakalama, arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.

Operasyonun ardından İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla Klon Ödeme Kuruluşu A.Ş. ve PBM Tech Bilişim A.Ş.’ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyum olarak atandı.

MASAK VE TCMB RAPORLARINDAKİ TESPİTLER

MASAK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası incelemelerinde, Klon Ödeme Kuruluşu’nun yasal ödeme hizmeti görünümü altında yasa dışı bahis sitelerine sanal POS altyapısı sağladığı ve bu faaliyetlerin bilerek sürdürüldüğüne ilişkin bulgulara ulaşıldığı belirtildi.

Dosyaya giren tespitlerde, işlem açıklamalarında “bahis”, “bet”, “casino”, “kumar”, “slot” gibi ifadelerin yer aldığı; para hareketlerinin çok sayıda hesaptan yoğun şekilde yapıldığı ve işlemlerin önemli bir bölümünün gece saatlerinde gerçekleştiği kaydedildi.

PARA AKIŞI NASIL İLERLEDİ?

MASAK raporlarına göre, Klon Ödeme Kuruluşu’nda oluştuğu öne sürülen suç gelirlerinin şirketin yüzde 90 iştiraki olan PBM Tech Bilişim hesaplarına aktarıldığı; buradan da dosyada yer alan kişilerin kişisel hesaplarına kısa süre içinde transfer edildiği ve bu hesaplardan yüksek tutarda nakit çıkışı yapıldığı değerlendirildi.

Soruşturmaya ilişkin işlemlerin sürdüğü bildirildi.

BAŞSAVCILIK'TAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, 7258 sayılı “Yasa Dışı Bahis ve Şans Oyunlarıyla Mücadele Kanunu”na muhalefet, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçları kapsamında soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Başsavcılık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Klon Ödeme Kuruluşu’nun yasal bir ödeme hizmeti sağlayıcısı görünümü altında, yasa dışı bahis suçu işleyen gruplara finansal altyapı sağladığı yönünde kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu tespit edilmiştir.”

MASAK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) raporlarına atıf yapılan açıklamada, şirketin yasa dışı bahis sitelerine sanal POS altyapısı sağladığı, para transferlerinin ise çok sayıda farklı hesap üzerinden yoğun biçimde gerçekleştirildiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca şu değerlendirmeler yer aldı:

“Kuruluş hesaplarında kısa süre içerisinde çok sayıda farklı hesaplardan işlem gerçekleştirildiği, yüksek hacimli para giriş-çıkışlarının bulunduğu, aynı gün içerisinde çok sayıda vadesiz hesap açıldığı ve açılış günlerinde olağan dışı transferlerin gerçekleştiği tespit edilmiştir.”

İşlem açıklamalarında “bahis”, “bet”, “casino”, “kumar”, “slot” gibi ibarelerin yer aldığı, bu işlemlerin engellenmesine yönelik bir mekanizmanın bulunmadığı ve sistemin bilerek işletildiğine dair bulgular elde edildiği belirtildi.

Başsavcılık, Klon Ödeme Kuruluşu’nda oluştuğu değerlendirilen suç gelirlerinin yüzde 90 iştiraki olan PBM Tech Bilişim A.Ş.’ye aktarıldığını, buradan da şüpheli konumundaki kişilerin hesaplarına transfer edildiğini ve bu hesaplardan yüksek tutarlı nakit çıkışlarının yapıldığını açıkladı.

Soruşturma kapsamında 20 Şubat 2026 tarihinde İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Balıkesir, İzmir ve Çorum’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Operasyonun ardından İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği kararıyla Klon Ödeme Kuruluşu A.Ş. ve PBM Tech Bilişim A.Ş.’ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.

Başsavcılık açıklamasında, “Soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmekte olup kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.