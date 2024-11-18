İki teğmen daha TSK’den ihraç talebiyle disipline sevk edildi

Kara Harp Okulu mezuniyet törenindeki iki teğmen daha Yüksek Disiplin Kurulu’na (YDK) sevk edildi.

Kara Harp Okulu’nun 30 Ağustos’ta düzenlenen mezuniyet töreninde teğmenlerin "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" sloganı atması ve protokolde resmi yemini okuduktan sonra protokolün tören alanından ayrılmasının ardından kılıçlarını çatarak geleneksel yemini okumaları gündem olmuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, kılıçlı yemin töreninin ardından başlatılan soruşturmada, Teğmen Ebru Eroğlu ve Teğmen İzzet Talip Akarsu’nun dışında Teğmen Serhat Gündar ve Teğmen Deniz Demirtaş’a da "TSK'dan ayırma cezası verilmesi maksadıyla'' Yüksek Disiplin Kurulu'na sevkine ilişkin tebligat yapıldığını bildirdi.

NE OLMUŞTU?

Ankara’da harp okullarının mezuniyet töreni 30-31 Ağustos’ta yapılmış, Kara Harp Okulu mezunu teğmenler dönem birincisiyle kılıçlarını çekip “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” diye slogan atmış, demokratik ve laik cumhuriyete bağlılık bildirmişti.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik teğmenlere arka çıkmış, Milli Savunma Bakanlığı’ysa törenin incelendiğini ve gerekenin yapılacağını duyurmuştu. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, teğmenleri hedef almış ve şöyle demişti: "Geçenlerde mezuniyet töreninde bazı istismarcılar ortaya çıkmak suretiyle kılıçlar çektiler. Bu kılıçları kime çekiyorsunuz? Bunlarla ilgili olarak gerekli bütün araştırmaların hepsi yapılıyor ve oradaki birkaç tane kendini bilmez, bunlar da temizlenecek. Bu işin içerisindekiler kimlerse bunların hak ettikleri cezayı almasını temin edeceğiz.”

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’se 25 Kasım’a kadar ‘sabır’ istemişti: “Türk Silahlı Kuvvetleri olarak bu tip olaylara bakışımızda daima disiplin anlayışımız birinci plandadır. Şu anda disiplin süreci devam ediyor. Kararı Yüksek Disiplin Kurulu’nda vereceğiz.”