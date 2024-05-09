İki tekstil devi konkordato talep etti

Gaziantep’te faaliyet yürüten Karaca Tekstil Sanayi ve Ticaret Şirketi ile Vizyoner Tekstil İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi konkordato talep etti. Mahkeme, her iki şirkete de 1 yıl süre tanıdı.

Yüksek enflasyon, vergilerde yaşanan artış ve ekonomik kriz nedeniyle Türkiye genelinde konkordato ve iflaslar da rekor artış yaşanıyor.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Gaziantep’te iki dev firma olan Karaca Tekstil Sanayi ve Ticaret Şirketi ile Vizyoner Tekstil İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi konkordato talep etti.

Gaziantep’te 1995 yılında kurulan halı sektörünün önde gelen şirketlerinden Karaca Tekstil Sanayi ve Ticaret Şirketi yılda 4 milyon metrekare üzerinde halı üretimi kapasitesiyle bölgenin en bilinen firmaları arasında yer alıyor.

MAHKEME 1 YIL SÜRE VERDİ

Dünya geneline de ihracat yapan firma için Gaziantep 1.Asliye Ticaret Mahkemesi 1 yıllık konkordato süresi tanıdı. Firma bu sürede gerekli işlemleri yaptığı takdirde iflastan kurtulacak.

Vizyoner Tekstil İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi de iflasın eşiğine geldi. Şirket için Gaziantep 1. Asliye Ticaret Mahkemesi konkordato ilan etti ve bir yıl süre verdi.