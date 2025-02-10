İki üniversitede iki yeni fakülte açılacak

Aksaray Üniversitesi'nde Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi ile Akdeniz Üniversitesi'nde Manavgat Yabancı Diller Fakültesi kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Aksaray Üniversitesi'nde Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi ve Akdeniz Üniversitesi'nde Manavgat Yabancı Diller Fakültesi kurulacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.