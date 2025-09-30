İki usta isim aynı sahnede

Yunis ALAÇAM

Anadolu’nun derin köklerinden gelen türküler, Boğaz’ın rüzgârına karışıyor. Sesiyle Anadolu’nun bütün renklerini taşıyan Cengiz Özkan ve bağlamanın sınırlarını zorlayan ustalığıyla çağımızın en özel yorumcularından Erdal Erzincan, 3 Ekim Cuma akşamı Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nun Eski Açık Tribününde (Deniz tarafı) unutulmaz bir konsere imza atacak.

Bu tarihi buluşmada, Anadolu’nun en sevilen türkülerinden deyişlerine, uzun havalarından ustaların özgün yorumlarına kadar geniş bir repertuvar, iki dev ismin sahnedeki uyumuyla hayat bulacak. Konserde, aynı zamanda kuşaktan kuşağa aktarılan halk kültürünün görkemli bir kutlaması gerçekleşecek.

Türk halk müziğinin yaşayan efsanelerinden Cengiz Özkan, sesiyle aşkı, ayrılığı, direnişi ve umudu dile getirirken; Erdal Erzincan, bağlamanın tellerinde Anadolu’nun kadim hikâyelerini çağdaş bir tınıyla yorumlayacak. Anadolu’nun zengin müzik geleneğini modern sahne ışıklarıyla harmanlayan etkinlik müzik şöleni olarak tarihe geçmeye hazırlanıyor.