İki yaşta çocuğa hacamat dönemi

Sağlık Bakanlığı çocuklara hacamat yapılan bir kurum hakkında inceleme başlatıldığını açıklasa da bu işlemi yapan başka kurumlar da var. 2 yaşından itibaren çocuklara yapılan hacamatın reklamları da kopyala-yapıştır.

İstanbul Beylikdüzü’nde bir kurumda küçük çocuklara hacamat yapıldığının ortaya çıkmasının ardından Sağlık Bakanlığı geçen günlerde inceleme başlattığını açıkladı. İnceleme başlatılsa da çocuklara hacamat yapılan tek yer o değil. Ülkenin her noktasında çocuklara hacamat yapan kurumlar bulunuyor. Bazı kurumlar 2 yaşından, bazıları 4 yaşından itibaren hacamat başlatıyor.

İnternet sitelerinde hacamat yapıldığını açıklayan Ankara’da bulunan Özel Doğal Hayat Polikliniği, Trabzon’da bulunan Natural Clinic ve İstanbul’da bulunan Özel Fatih Nur Polikliniği yetkililerine bu işlemin çocuklara da yapılıp yapılmadığını sorduk. Üç kurum da çocuklara yapıldığını ifade etti. Özel Doğal Hayat Polikliniği 4 yaş ve üzeri çocuklara hacamat yapıldığını ve seansın 900 lira olduğunu açıkladı. Natural Clinic Trabzon ise çocuğun istemesi ve ihtiyacı olduğu durumda yapıldığını ve fiyatın da 4 bin 800 lira olduğunu açıkladı.

Özel Fatih Nur Polikliniği ise bu işlemin 1000 TL karşılığında yapıldığını ve 2 yaş üstü çocuklara uygulanabileceğini aktardı. Hacamat yapan kurumların internet sitelerinde yer alan bilgiler ise daha da çarpıcı. Hacamatın IQ’yu artırdığını iddia eden bile var. Özel Fatih Nur Polikliniği’nin internet sitesinde konuya ilişkin şunlar denildi: “Hacamat yapılan çocuklar hastalıklardan korunmuş olur. Diğer çocuklar hastalanırken onların hastalığa yakalanmadığını göreceksiniz. Doğal bir aşı vazifesi görecek hacamat. Okul çağındaki çocuklar için ise boy uzaması, dikkat ve başarı üzerinde çok olumlu etkileri olacaktır. İştahı artırır. Sinirliliği ve saldırganlığı azaltır. Hacamat olan çocuklar sakindirler. IQ’yu artırır. Kan yapmayı güçlendirir. Kız çocuklarında regl dönemini düzenler. Hiperaktivite tedavisinde etkilidir.”

KOPYALA-YAPIŞTIR REKLAM

Bazı kurumların internet sitelerinde ise kopyala-yapıştır reklamlar yayımlanıyor. Bu sitelerde şu ifadeler kullanılıyor: “Çocuklar üzerinde yapılan klinik çalışmaların yanı sıra, kliniğimizde gözlemlerimiz ve vaka tecrübelerimize göre çok olumlu sonuçları bulunmaktadır. Çocuklarda, az sayıda kupa ile kontrollü şekilde hacamat yapılması, çocukların bağışıklık sistemi ve gelişiminde olumlu etkiler sağlamaktadır.” Bu reklamlar sadece yaş değiştiriliyor. Bazı kurumlarda 2, bazı kurumlar 4, bazı kurumlarda ise 6 yaş ve üzeri için yapıldığı aktarılıyor.

BURAYA NASIL GELİNDİ

Sağlık Bakanlığı 2016’da “Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları” isimli bir yönetmelik yayımladı. 2018’de bu yönetmeliğe “alternatif tıp” kapsamında değerlendirilen hacamat, hipnoz, sülük tedavisi gibi uygulamalar girdi. Ardından üniversitelerde bunlar için sertifikalar verildi. Açılan merkezlerde hacamat yapılmaya başlandı. Bu durum o kadar arttı ki çocuklara kadar indi.

BİLİMSEL KARŞILIĞI YOK

İstanbul Tabip Odası ve Türk Pediatri Kurumu çocuklara hacamat yapıldığının ortaya çıkmasının ardından dün basın toplantısı gerçekleştirdi. İstanbul Tabip Odası’nın Cağaoloğlu’ndaki binasında gerçekleştirilen açıklamada hacamatın çocuk istismarı olarak kabul edilmesi gerektiği ifade edildi.

Açıklamada konuşan İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu şu ifadeleri kullandı: “Son günlerde giderek artan sıklıkta bebek ve çocuklarda hacamat uygulaması ile ilgili mesajlar ile karşılaşıyoruz. Erişkinlerin bu riskleri göze alarak bu tip tedavilere yönelmeleri, tartışmalı da olsa bu uygulamalardan şifa/fayda beklemeleri kişisel tercih olarak kabul edilebilir. Ancak bebeklerde ve çocuklarda bu uygulamaların bilimsel açıdan kesinlikle yeri bulunmamaktadır. Çocuk hakları bakımından değerlendirildiğinde ise, hem Medeni Kanun’da hem de BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde yer alan ‘çocuğun üstün yararı’ ilkesi çerçevesinde çocuğa hacamat uygulaması “çocuk istismarı” olarak kabul edilmelidir.”

Fotoğraf: BirGün

Türk Pediatri Kurumu Başkanı Prof. Dr. Haluk Çokuğraş ise bilimsel dayanağı olmayan söylemlerin çocukları olumsuz etkilediğinin altını çizdi. Çokuğraş şunları söyledi: “Son dönemde başta hacamat olmak üzere, bilimsel etkinliği ve güvenliği kanıtlanmamış yöntemlerin, gerekli onam ve etik süreçler tamamlanmadan, uygulandığını görmekteyiz. Bu tip uygulamaların çocuklara geri dönüşü olmayan hasarlara yol açması kaçınılmazdır. Çocuk hekimleri olarak, bize emanet edilen çocuklarımızı her türlü olumsuz etkiden korumak en önemli görevimizdir. Asıl olarak bir çocuk istismarı olan, etkinliği ve güvenliği bilimsel olarak kanıtlanmamış yöntemlerin çocuklarda uygulanmasına her zaman karşı çıkarak gerekli önlemlerin alınmasını sağlayacağız.”