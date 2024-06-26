İki yavru kediyi aracı ile ezen sürücüye 2 bin 43 lira para cezası

Eskişehir'de aracı ile 2 yavru kediyi ezen B.E.’ye 2 bin 43 lira para cezası verildi.

Eskişehir’de 2 yavru kediyi aracıyla ezen sürücü B.E.’ye 5119 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 21. maddesi gereği 2 bin 43 TL idari para cezası uygulandı.

Geçtiğimiz günlerde Dede Mahallesi Çoban Çeşme Sokak'ta dönüş yapan otomobil, yol üzerinde bulunan 2 yavru kedinin üzerinden geçerek ölümlerine sebep oldu.

Güvenlik kamerasına yansıyan olayla alakalı Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekiplerince çalışma yapıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı HAYDİ ekibi, olay yerine gelerek cadde üzerindeki güvenlik kameralarını tek tek izleyerek önce aracın plakasını, ardından da sürücüyü tespit etti.

B.E. adlı sürücüye 2 bin 43 Türk Lirası ceza verildi.