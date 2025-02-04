İki yıl geçti, adalet gelmedi

Haber Merkezi

En az 53 bin 725 kişinin hayatını kaybettiği, 107 bin 213 kişi yaralandığı depremlerin Perşembe günü ikinci yıldönümü. Samandağ Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Eryılmaz, kentteki birinci etap TOKİ’nin dahi hâlâ bitmediğini belirterek “Merkezi hükümet barınma sorununda sınıfta kaldı” dedi. Eryılmaz, “Davaları devam eden binalar var. Orta hasarlı binalar da yıkılıyor çünkü güçlendirme ruhsatı alamıyorlar. Ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor. Anlayacağınız depremi hâlâ en canlı haliyle yaşıyoruz” dedi.

Eryılmaz, şöyle devam etti: Hatay’ın Samandağ ilçesi Mağaracık mahallesinde TOKİ’ler için tapulu arazilerin kamulaştırılmasına tepkiler sürüyor. Yıllarca yurt dışında çalışarak toprak aldıklarını, haberleri olmadan kamulaştırıldığını söyleyen yurttaşlar “Gidecek yerimiz, verecek toprağımız yok” dedi.

Adalet Bakanlığı verilerinden edinilen bilgiye göre, depremlere ilişkin 2 bin 31 adet soruşturma dosyası oluşturuldu. Bunlardan bin 491'i hakkında iddianame hazırlanarak kamu davası açıldı. Şu ana kadar 149 dosya karara bağlandı, 189 sanık hakkında çeşitli hapis cezaları ve farklı kararlar verildi. Bin 342 davada, bin 850 sanığın yargılaması sürüyor. Pek çok davada firari olan sanıklar var.