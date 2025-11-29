İki yılda 4 milyon işsiz yarattılar

Ekonomi Servisi

Gerçek işsizlik, zirvesine geri döndü. İki yılda 3,9 milyon kişi işsizlerin arasına katıldı. Çalışabilir nüfustaki her 10 kişiden 3’ü işsiz.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim 2025 işsizlik verilerini açıkladı. TÜİK’in dar tanımlı işsizlik oranı yüzde 8,5 olarak gerçekleşti. Geniş tanımlı işsizlik ise yüzde 29,6 ile pandemi seviyelerinden dahi yüksek seyretmeye devam ediyor.



Ülkenin kronikleşmiş sorunu haline gelmesine rağmen TÜİK’in tanımını değiştirerek ‘Geriliyor’ dediği işsizlik; AKP için övünç olmaya devam etti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işsizlik verilerini değerlendirdiği sosyal medya paylaşımında, "İşsizlikle kararlı mücadelemizin olumlu sonuçları devam ediyor.

Orta Vadeli Program ile uyumlu olarak hazırladığımız Ulusal İstihdam Stratejimizin de etkisiyle işsizlik oranı, 30 aydır tekli hanelerde seyrediyor" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da "30 aydır tek haneli seviyelerde seyreden işsizlik oranı, ekonomiye duyulan güveni pekiştirmiştir" paylaşımı yaptı.

YÜZ BİNLERCE KİŞİ ARTTI

Tek hanelerde sabit tutulan dar tanımlı işsizlik oranına rağmen gerçekler maskelenemiyor. İşsizlikte cinsiyetler arası makas da dar tanımla bile saklanamıyor.

DİSK Araştırma Merkezi’nin (DİSK-AR) hesaplamalarına göre iktidarın işsiz saydığı kişi sayısı 3 milyon 33 bin oldu. Geniş tanımlı işsizlik ise Ekim 2023’te 8 milyon 215 bin kişi iken Ekim 2024’te 11 milyon 453 bine ve Ekim 2025’te 12 milyon 66 bine yükseldi. Geniş tanımlı işsiz sayısında iki yıllık artış 3,9 milyon ve bir yıllık artış 726 bin kişi oldu.



DİSK-AR raporunda, "Geniş tanımlı işsiz sayısındaki artışın sebebi zamana bağlı eksik istihdam ve ümitsiz işsizler ile iş aramayıp çalışmaya hazır olanları, iş arayan ancak hemen çalışmaya başlayamayacak olanları kapsayan potansiyel işgücü sayısındaki artıştır" ifadeleri yer aldı. Potansiyel işgücü sayısı son 1 yılda 229 bin kişi artarak 4 milyon 676 binden 4 milyon 905 bine yükseldi.

UÇURUM DERİNLEŞTİ

Esnek ve yarı zamanlı çalışma biçimlerinin de ifade edildiği zamana bağlı eksik istihdam kapsamındaki artış hızla sürüyor. Haftalık 40 saatten daha az çalışan ve imkânı olması durumunda daha çok çalışmayı isteyenlerin zamana bağlı eksik istihdam edilenlerin sayısı son bir yılda 3 milyon 523 binden 4 milyon 128 bine yükselerek 605 bin kişi arttı.

Bu sayı, daha fazla çalışmak isteyen kişileri ifade ederken DİSK-AR "Zamana bağlı eksik istihdamdaki artış geçim sıkıntısının sonucu olarak ortaya çıkıyor" değerlendirmesinde bulundu. İktidarın güvencesiz çalışma biçimlerine ittirmekte ısrarcı olduğu kadınlar ve gençlerde işsizlik çığırından çıktı.

Dar tanımlı genç işsizliği bu ayda, 15-24 yaş grubu için yüzde bir önceki aya göre 0,6 puan artarak yüzde 15,6 oldu. Genç erkeklerde işsizlik oranı yüzde yüzde 12,9 olarak hesaplanırken genç kadınların oranı bundan tam 7,7 puan daha yüksek hesaplandı. Dar tanımlı genç kadın işsizliği yüzde 20,6 oldu.



Gerçek kadın işsizliği ise bu ayda da tüm işsizlik grupları içinde en yüksek olma niteliğini korudu. Geniş tanımlı erkek işsizliği yüzde 24,1 olurken kadınlarda ise yüzde 38,8 olarak hesaplandı. Bu oran yaklaşık olarak çalışabilir nüfustaki her 10 kadından 4’ünün işsiz olduğunu ifade ediyor.



Kadınlarda istihdam oranındaki makas farkı da devasa boyuta ulaştı. TÜİK’e göre erkeklerde istihdam yüzde 66,5 iken kadınlarda yüzde 32,4 olarak gerçekleşti.