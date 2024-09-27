İki yıldır adalet arıyoruz

İstanbul Büyükçekmece’deki Özel Ercan Bakımevi’nde kalan yüzde 95 otizmli 17 yaşındaki Hüseyin Timuçin’in yaşamını yitirmesinin ardından sorumluların yargılanmasını isteyen ailesi, iki yıldır hukuki süreçten sonuç alamadı. Büyükçekmece Savcılığı’na sorumluların “taksirle ölüme sebep olma”, “eziyet”, “kötü muamele nedeniyle ağırlaşmış yaralama” suçundan yargılanması talebinin “delil yetersizliği” denilerek ‘‘kovuşturmaya gerek yok’’ kararı verilmesine tepki gösteren aile, ihmali olanların mutlaka adalet önünde hesap vermesi gerektiğini söyledi.

KURUM İNCELENMELİ

Aile çocuklarının ihmaller zinciri nedeniyle hayatını kaybettiğini öne sürerek, hukuk mücadelesi başlattı. Baba Elvan Timuçin, BirGün’e yaptığı açıklamada eşinin rahatsızlanması üzerine çocuklarını bakımevine geçici olarak yerleştirdiğini belirterek "Çekincelerim vardı, ‘iyi bakamazlar’ diyordum. Baktım eşimin durumu da iyi değil, çocuğa bakamıyoruz, merkez araştırmaya başladık. Mecburen vermek zorunda kaldık ama geçici süreyle vermiştik.1 ay içinde ne yazık ki yaşamını yitirdi" dedi.

Kurumdan şikayetçi olduklarını anlatan baba, yaşananları şöyle anlattı: "Oğlumu kuruma yerleştirirken kurum yetkilileri ‘Burası 24 saat izleniyor ve hiçbir şekilde bir şey olmaz, içiniz rahat olsun’ dedi. 22 Aralık 2022’de merkeze yerleştirdik. 1 ay kadar geçti. O gün de bir cenazemiz vardı, memlekete cenazeye gitmiştim. Bir telefon geldi, ‘Hüseyin’in soğuk algınlığı var, hastaneye getirdik, sizi bilgilendireceğiz’ dediler. Ertesi gün aradılar, ‘Bakımevine gelmiştik ama yeniden halsizleşti, yine hastaneye götürdük.’ ‘Benden ne saklıyorsunuz, oraya gelmek istiyorum’ dedim. Gelemezsiniz, gelseniz de çocuğu göremezsiniz, biz ilgileniyoruz’ dediler. Sonra bir telefon daha geldi, Hüseyin’in durumu kötüye gitmiş. ‘Benden birşey saklıyorsanız eğer bunun peşini bırakmam’ dedim. Oğlumun Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi yoğun bakımında olduğunu öğrendim. Ardından oradan özel hastaneye sevk etmişler. Hastaneye gittiğimde entübeydi. Oradaki doktor, oğlumun durumunun kötü olduğunu söyledi. Doktora herhangi bir darp olup olmadığını sordum ve dedi ki ‘gelin çocuğunuzu görün, resimlerini çekin.’ O zaman darbedildiğini anladık. Savcılığa giderek suç duyurusunda bulunduk. Oğlum bu hastaneden Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi’ne sevk edildi ve 22 Ocak 2023’te yaşamını yitirdi.’’

Hüseyin Timuçin

İHMALİ OLAN YARGILANSIN

İhmali olanların yargılanması gerektiğini vurgulayan baba Timuçin, ‘‘Kurumun kamera kayıtlarının incelenmesini istiyorum. İki yıl oldu hâlâ hukuki bir sonuç alamadık. 2 yıldır adalet bekliyoruz. İhmali olan kimse tepeden tırnağa hesap vermeli. Aynı kurumun başka bir çocuğa daha şiddet uyguladığı ortaya çıktı. Tepeden tırnağa kurum incelenmeli. Bütün kurumlar incelenmeli’’ diye konuştu.

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AİHM’E KADAR GİDERİZ

Avukat Rengin Geçen süreci şöyle anlattı: "Aynı kurumda otizmli bir çocuğa şiddet görüntüleri çıkınca bakanlık soruşturma başlattığını açıkladı. Bize verilen ‘kovuşturmaya yer yok’ kararı sonrası nisan ayında buna itiraz ettik henüz dönüş olmadı. Adli Tıp raporu var, 16 sayfalık mütaala var, en son çocuğun enfeksiyondan öldüğü tespit edilmiş. Yoğun bakımda çekilen fotoğrafları da mevcut aslında. Hem darbedilmiş hem aç bırakılmış, ihmal edilmiş bir çocuk. Kovuşturmaya yer yok denilmesinin gerekçesi delil yetersizliği ama bütün deliller var. Savcılık onay verirse dava açılacak, ret verirse kapatılacak. O zaman yeniden gerekli yasal sürece devam edeceğiz, mücadele sürecek. Eğer hukuki yollar tıkanırsa AYM’ye de AİHM’e de dosyayı taşıyacağız. Sonuna kadar sürecin takipçisiyiz."