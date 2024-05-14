İki yüzlü rektör

ABD’de öğrencilere müdahaleyi kınayan ODTÜ Rektörlüğü “Şenlik Devrim Sahnesiz Olmaz!” eylemleri nedeniyle 100’e yakın öğrenciye soruşturma başlattı. Öğrenciler, Rektörlük geri adım atana kadar direnişi sürdürecek.

Mansur YAMAN

ABD üniversitelerindeki Filistin eylemlerine yapılan saldırıyı kınayan ODTÜ Rektörü Verşan Kök, bahar şenliği için yapılan eylemlere soruşturma açtı.

ODTÜ'nün geleneği bahar şenliğinin iki güne indirilmesi ve Devrim Stadyumu’na izin verilmemesi üzerine “Şenlik Devrim Sahnesiz Olmaz!” eylemi başlatan öğrenciler tüm baskı ve engellemelere rağmen alternatif şenlik hazırlıklarına başladı.

Uzaklaştırma istendi

24 Nisan-5 Mayıs tarihlerindeki “Şenlik Devrim Sahnesiz Olmaz!” eylemlerinin ilk günlerinde ‘Rektörlük binası’ önünde toplanmayı yasaklı hale getiren okul yönetimi tepkilerin odak noktasında olmuştu. Yasaklara ve baskılara rağmen Rektörlük binası önünde toplanan, stant ve çadır açıp dayanışma halinde nöbet tutan ODTÜ’lü öğrencilere Rektörlük tarafından çeşitli gerekçelerle iki türlü soruşturma başlatıldı.

Eylemin ilk günlerinde, yürüyüşte ve gösterilerde Rektörlük binası önünde bulunduğu tespit edilen öğrenciler, ‘Yükseköğretim kurumlarının işleyiş ve huzurunu bozmak’ gerekçesiyle bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırma cezası ile disiplin kuruluna sevk edildi.

Eylemin ilerleyen günlerinde Rektörlük binası önünde stant ve çadır açarak nöbet tutan öğrencilere ise ‘Yükseköğretim kurumlarına işgal benzeri fiillerle kurumun hizmetlerini engelleyici eylemlerde bulunmak’ gerekçesiyle bir yarıyıl boyunca uzaklaştırma cezası istemiyle soruşturma başlatıldı.

‘Bizi yıldıramazlar’

Rektörlük tarafından başlatılan soruşturmalar ve uzaklaştırma cezalarının ardından ODTÜ’lü öğrenci grupları sosyal medya hesaplarından açıklamalarda bulundu. ODTÜ Sol Genç, X hesabından yaptığı paylaşımda “Kayyumluk, Devrim için yürüttüğümüz mücadelemizi bastırmak için eyleme katılanlara soruşturma açmaya başladı. Sayımız çok, mücadelemiz meşrudur; atanmışların soruşturması bizi yıldıramaz!” diyerek mücadelelerinde kararlı olduklarını belirtti.