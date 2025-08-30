İki yüzlü tutumu bırakın

TBMM Genel Kurulu, İsrail’in Gazze saldırısı, Filistin halkına yaptığı soykırım ve zulüm ile kıtlık politikaları ve bölgede var olan güncel durumu görüşmek üzere TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında olağanüstü toplantı. Meclis Genel Kurulu’na ilk olarak, “Gazze dramıyla ilgili konuşulacak bir şey kalmamıştır, Meclis’in olağanüstü toplanmasına gerek yoktur” diyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli geldi. Bahçeli’nin ardından İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu TBMM Genel Kurul salonuna adım attı.

Meclis Genel Kurul Salonu’na giren üçüncü liderin ise CHP Lideri Özgür Özel olduğu görüldü. Yoklamanın ardından olağanüstü oturum, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un konuşmasıyla açıldı. DEM Parti adına ise DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit söz hakkını kullandı. Filistin’in ilk tarım yapılan bölgelerden biri olduğunun altını çizen Koçyiğit, bugün ise Filistin halkının açlığa mahkum edildiğini vurguladı.

Türkiye’nin İsrail’e karşı tepkisinin yeterli olmadığını kaydeden Koçyiğit, “İsrail ile bazı alanlarda devam eden ticareti asla doğru bulmuyoruz” yorumunu yaptı. Toplantıya damgasını vuran konuşma ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından gerçekleştirildi.

Özel, “CHP, tarihsel bir tutarlılık içinde Filistin davasını savunduğunu” belirtti. Filistin meselesiniz CHP tarafından uluslararası arenalarda sürekli gündemde tutulduğunu kaydeden Özel, şunları anlattı: “İsrail’in iki planı var. Birincisi Gazze’yi tamamen boşaltmak ve Doğu Kudüs ile Batı Şeria’nın bağını koparmak. Amaç, bağımsız Filistin Devleti umudunu tamamen ortadan kaldırmaktadır. ABD yönetiminin koşulsuz desteği İsrail’i cesaretlendirmektedir. Bölgenin ve dünyanın caydırıcı olamaması, İsrail’i bu pervasızlığa teşvik etmektedir. İslam coğrafyasını yönetenlerin çabaları yetersizdir ya da İsrail’den yanadır. Türkiye’nin sözünün ise bir gücü olması gerekir, bizden bu beklenir. Serin salonlarda Netanyahu ile kayıkçı kavgası yapanların, Netanyahu’ya laf edip, destekçisi Trump’a laf edemeyenlerin gizlendikleri maskeler düşmüştür. 8 Ekim 2023’ten bu yana İsrail ile ticaretin kesilmesini istedik. İsrail ile ticaret üçüncü kişiler üzerinden devam etti, bunu da belgeleriyle ortaya koyduk. Ticaretin devam etmesine tepki gösteren gençlerin gözaltına alınmasının bir suçluluk psikolojisi olduğu ayan beyan ortada.”