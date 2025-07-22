İkili eğitim ısrarı sürüyor

Berkay SAĞOL

Kalıcı yaz saati uygulamasının uzun yıllardır uygulanması ve depreme dayanıksızlıktan dolayı yıkılan okul binaları sebebiyle, okullardaki ikili eğitimle beraber öğrenciler bu durumdan fazlasıyla etkileniyor. Özellikle ikili eğitim yapılan okullarda öğrenciler sabahları karanlıkta okula giderken akşamları da hava kararınca okuldan çıkmak zorunda kalıyor. Bunun son örneklerinden biri yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla beraber Gaziemir’de yaşanacak.

Gaziemir’de bulunan Atatürk Ortaokulu depreme dayanıksız olması sebebiyle kapatılarak öğrencileri Sabiha Gökçen İlkokulu’na taşınacak. Yaklaşık 1000 öğrencisi bulunan Sabiha Gökçen İlkokulu’na, 976 öğrencisi olan Atatürk Ortaokulu’nun gelmesiyle beraber eğitim mecburen ikili sisteme dönecek. Sabiha Gökçen İlkokulu öğrencileri ise bu alınan karara tepkili.

Öğrenci velilerinden Mahir Kanaat, “2 yıl önce başka bir okulun öğrencileri bizim okulumuza geldi ve 2 dönem boyunca eğitimlerine burada devam ettiler. Orada hiçbir şekilde itiraz etmedik. Bizim sorunumuz aynı şeyin çocuklarımıza tekrar yaşatılacak olması. Gaziemir’de farklı alternatif okullar mevcut. Bunun planlaması daha iyi bir şekilde yapılabilirdi. Biz bunu daha önce yaşamamış olsaydık veya bunu yaşamış olan öğrenciler mezun olsaydı bir nebze olsun kabul edilebilirdi. Ama bu şekilde çocuklarla okul aidiyeti oluşmuyor. Art arda sürekli düzen değişiyor. Okulun fiziki yapısının etkilenmesine değinmiyorum bile. Başka alternatifler olmasına rağmen bu şekilde rapor hazırlamasının uygun olmadığını düşünüyoruz” dedi.

AYNI YÜK AYNI ÖĞRENCİLERE YÜKLENİYOR

Sabiha Gökçen İlkokulu velileri okul önünde açıklama yaparak, “Okulumuz, 2023-2024 eğitim-öğretim yılı boyunca zaten Şehit Atilla Güneş İlkokulu öğrencilerini bünyesinde ağırlayarak üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirmiştir. Bu süreçte okulumuzun fiziki kapasitesi zorlanmış, öğrencilerimiz kalabalık sınıflarda ve yetersiz alanlarda eğitim görmek zorunda kalmıştır. Şimdi ise Atatürk Ortaokulu’nun tadilatı gerekçesiyle aynı yükün bir kez daha Sabiha Gökçen İlkokulundaki aynı öğrencilere yüklenmesi gündemdedir. Bu durumu kabul etmemiz mümkün değildir” denildi.

Okulun kendi öğrencilerinin sağlıklı ve nitelikli bir eğitim ortamına erişimini ciddi biçimde tehdit ettiğini belirten öğrenci velileri, “Çocuklarımızın eğitim hakkının göz ardı edilmesine, eğitimde fırsat eşitliğinin bu şekilde ihlal edilmesine itiraz ediyoruz. Bu kararın yeniden değerlendirilmesini, Atatürk Ortaokulu tadilatı süresince başka bir çözüm üretilmesini ve Sabiha Gökçen İlkokulu’nun bu yükten muaf tutulmasını talep ediyoruz. Bu açıklamamız, yalnızca kendi çocuklarımız için değil, tüm öğrencilerin eşit ve sağlıklı bir eğitim hakkına kavuşması içindir” ifadelerine yer verildi.