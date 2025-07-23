İkili eğitim ısrarı sürüyor

Kalıcı yaz saati uygulamasının uzun yıllardır uygulanması ve depreme dayanıksızlıktan dolayı yıkılan okul binaları sebebiyle, okullardaki ikili eğitimle beraber öğrenciler bu durumdan fazlasıyla etkileniyor. Özellikle ikili eğitim yapılan okullarda öğrenciler sabahları karanlıkta okula giderken akşamları da hava kararınca okuldan çıkmak zorunda kalıyor. Bunun son örneklerinden biri 2025-2026 eğitim öğretim yılının başlamasıyla beraber Gaziemir’de yaşanacak.

Gaziemir’de bulunan Atatürk Ortaokulu depreme dayanıksız olması sebebiyle kapatılarak öğrencileri Sabiha Gökçen İlkokulu’na taşınacak. Yaklaşık 1000 öğrencisi bulunan Sabiha Gökçen İlkokulu’na, 976 öğrencisi olan Atatürk Ortaokulu’nun gelmesiyle beraber eğitim mecburen ikili sisteme dönecek. Sabiha Gökçen İlkokulu öğrencileri ise bu alınan karara tepkili.

Öğrenci velilerinden Mahir Kanaat, “2 yıl önce başka bir okulun öğrencileri bizim okulumuza geldi ve 2 dönem boyunca eğitimlerine burada devam ettiler. Orada hiçbir şekilde itiraz etmedik. Bizim sorunumuz aynı şeyin çocuklarımıza tekrar yaşatılacak olması. Gaziemir’de farklı alternatif okullar mevcut. Bunun planlaması daha iyi bir şekilde yapılabilirdi. Biz bunu daha önce yaşamamış olsaydık veya bunu yaşamış olan öğrenciler mezun olsaydı bir nebze olsun kabul edilebilirdi. Ama bu şekilde çocuklarla okul aidiyeti oluşmuyor” dedi.

Sabiha Gökçen İlkokulu velileri de okul önünde yaptığı açıklamada, “Atatürk Ortaokulu’nun tadilatı gerekçesiyle aynı yükün yeniden Sabiha Gökçen İlkokulu’ndaki öğrencilere yüklenmesi gündemde. Bu durumu kabul etmemiz mümkün değildir. Atatürk Ortaokulu tadilatı süresince başka bir çözüm üretilmesini istiyoruz” denildi.