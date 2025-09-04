İkili eğitim kararına tepki: ‘Kalabalıkta eğitim verilmez’

Manisa’nın Soma ilçesinde “depreme dayanıksız” olduğu gerekçesiyle yıkım kararı alınan Madenciler İlkokulu öğrencilerinin, Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Ortaokulu'na taşınmasına karşı veliler tepki gösterdi. Tek binada iki okulun eğitim vermesiyle eğitim kalitesinin düşeceğini söyleyen veliler imza kampanyası başlattı.

Şehit Ömer Halis Demir Ortaokulu velilerden Nuray Özkaya şunları söyledi:

"Bizim 550 öğrencimiz var. Madenciler İlkokulu’nda da 450-500, anaokulunda ise 150- 200 öğrenci var. Bizim çocuklarımızın buraya gelmesi demek bir okulda yaklaşık 1200 öğrenci eğitim görecek demek. 1200 öğrenciyi 2 bin metrekare alana sığdırılmaya çalışılıyor. Burada birinci sınıfa başlayan öğrenciler olduğu gibi LGS'ye hazırlanan öğrencilerimiz de var. Bu şekilde bizim nitelikli, düzgün bir eğitim alabileceğimize inancımız kalmadı. Veliler olarak çocuklarımızın nitelikli eğitim almasını istiyoruz fakat kalabalık ortamda bunun sağlanamayacağından endişeliyiz. Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Ortaokulu'nun yan binasında bir Hüma Hatun Kız Lisesi var. Bu lisenin alanı 7 bin 600 metrekare ve sadece 200 öğrencisi var. Bizim en azından öğrencilerimizin bu okulda misafir edilmesi.”