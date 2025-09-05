İkili eğitim sorunu büyüyor

Yeni eğitim öğretim yılı pazartesi günü başlayacak. Tüm Türkiye’de olduğu gibi İzmir’de de yeni dönem sorunlar yumağıyla başlıyor. İkili eğitim, okullardaki hijyen sorunu ve binaların fiziki yetersizliği sorunların başlıca olanları. İzmir’de bulunan Gaziemir Atatürk Ortaokulu öğrencileri ve velileri de bu ikili eğitim sorunuyla karşı karşıya.

Atatürk Ortaokulu Öğrencileri kendi okul binalarına güçlendirme yapılacağı gerekçesiyle aynı semtte bulunan Şehit Polis Ahmet Atilla Güneş İlkokulu’na gönderildi. Ortaokul öğrencileri yeni eğitim yılında sabahçı olmayı beklerken, öğrencilere öğlenci olarak eğitime devam edecekleri açıklandı. Duruma tepki gösteren öğrenci velileri, verilen kararın mevzuata aykırı olduğunu belirterek Gaziemir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önünde açıklama yaptı.

Veliler yaptıkları açıklamada, ilkokul öğrencilerinin öğlenci olmasını, ortaokul öğrencilerinin sabahçı olması gerektiğini belirtti. Yapılan açıklamada, “Alınan idari karar sonucunda 5, 6, 7 ve 8’inci sınıf öğrencilerimizin ders saatleri öğleden sonraya alınmıştır. Alınan Bu karar, yalnızca şahsi ve idari hata değil, aynı zamanda öğrencilerimizin eğitim hakkının gaspı anlamındadır. Millî Eğitim Bakanlığı mevzuatına göre ortaokul kademesi zorunlu olarak sabahçı olmak zorundadır. 12 yıllık zorunlu eğitim genelgesi bu hususu açıkça düzenlenmiştir Buna rağmen alınan bu karar, hem yasalara hem de çocuklarımızın anayasal haklarına aykırıdır” denildi.

Kararının en ağır yükünü özellikle LGS sınavına hazırlanan 8’inci sınıf öğrencilerinin taşıyacağı belirtilen açıklamada, “Öğleden sonra derslere zorlanan çocuklarımız; lise eğitimin başarılı olması için tüm ortaokul öğrencilerimizin dershane, etüt ve kurs imkânlarından mahrum bırakılmakta, uykusuz ve yorgun bir şekilde eğitim görmek zorunda kalmaktadır. Bu durum, onların sadece akademik değil, aynı zamanda psikolojik gelişimlerini de olumsuz etkilemektedir. Çocuklarımızın geleceği neden bir idari hataya kurban edilmektedir? Bizler veliler olarak çocuklarımızın sesi oluyoruz. Bu kararın derhal geri çekilmesini ve Atatürk Ortaokulu öğrencilerinin sabah eğitimine alınmasını talep ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.