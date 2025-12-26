İkinci Alevi Sinema Günleri’ne yoğun ilgi

Birgül BİRBEN

Alevi Vakıflar Federasyonu'nun düzenlediği 2. Uluslararası Alevi Sinema Günleri, üç gün süren etkinliklerin ardından sona erdi. Taksim Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) 19 Aralık'ta gerçekleştirilen açılışta konuşan Alevi Vakıfları Federasyonu Genel Başkanı Dr. Haydar Baki Doğan, "Bizler, Aleviliğin insanı merkeze alan, hoşgörü, dayanışma ve adalet temelinde şekillenmiş değerlerinin yalnızca korunması değil, çağın diliyle yeniden ifade edilmesi gerektiğine inanıyoruz. Sinema da bu ifadenin en güçlü araçlarından biri" dedi. Alevi Sinema Günleri'nin Aleviliğin yüzyıllar boyunca oluşturduğu kadim hafızasının sinemanın evrensel dili aracılığıyla daha geniş kitlelere ulaşması için hayata geçirildiğini belirten Doğan, "Bu buluşmayı yalnızca kültürel bir etkinlik olarak değil; barışa, toplumsal birlikteliğe ve ortak yaşama kültürüne katkı sunan bir değer alanı olarak görüyoruz" dedi.

Etkinliğin açılış seremonisi; Güldiyar Tanrıdağlı, Caner Yılmaz ve Erkut Cantürk’ün dinletileriyle gerçekleşirken, toplam altı film izleyiciyle buluşturuldu.

Ömer Lütfi Akad’ın yönetmenliğini üstlendiği ve Yılmaz Güney’in başrolde yer aldığı 1967 yapımı “Kızılırmak-Karakoyun”, Uğurcan Taylan Adıyaman’ın yönettiği “Akdeniz’den Ege’ye Tahtacılar”, Aydın Bulut’un “Başka Semtin Çocukları”, Levent Çetin’in yönettiği “Ali’nin Tabiatı”, Emrah Eren’in yönetmenliğinde sahneye taşınan, İnci Aral’ın “Kıran Resimleri” adlı romanı etkinlikte yer aldı. Kapanış filmi ise, Anadolu parsına dair bir iz sürmek isteyen Emre ve Veysel’in aynı zamanda spiritüel bir yolculuğa çıktıkları yapım oldu.