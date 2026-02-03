İkinci Ara Tatil Ne Zaman? 2025-2026 İkinci Dönem Ara Tatil Kalkacak mı? Bakandan Açıklama

İkinci ara tatil ne zaman sorusu, Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) yayımladığı resmi takvimle birlikte netlik kazandı. Yarıyıl tatilinin sona ermesiyle birlikte milyonlarca öğrenci ve veli, 2025-2026 eğitim öğretim yılı ikinci dönem ara tatil tarihlerini merak ediyor. Bu yıl Ramazan Bayramı ile aynı döneme denk gelen ikinci ara tatil, hem öğrenciler hem de aileler için uzun bir dinlenme fırsatı sunuyor. Öte yandan ara tatillerin kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin tartışmalar da gündemdeki yerini koruyor.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

MEB’in 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre okullar, 26 Haziran 2026 Cuma günü kapanacak. Takvimde yer alan bilgilere göre ikinci dönem ara tatili, 16 Mart 2026 Pazartesi ile 20 Mart 2026 Cuma tarihleri arasında yapılacak.

Öğrenciler, 13 Mart 2026 Cuma günü ders bitiminin ardından tatile çıkacak ve 23 Mart 2026 Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak. Böylece ikinci ara tatil, hafta sonlarıyla birlikte toplamda 9 günlük bir tatil süresini kapsayacak.

Ramazan Bayramı İle Aynı Döneme Denk Geliyor

2025-2026 eğitim öğretim yılında ikinci ara tatil, Ramazan Bayramı ile aynı haftaya denk geliyor. Ramazan Bayramı arefe günü 19 Mart 2026 Perşembe, bayramın birinci günü ise 20 Mart 2026 Cuma olarak belirlendi. Bu durum, öğrenciler ve aileler için daha uzun ve planlanabilir bir tatil imkânı oluşturuyor.

BAKAN TEKİN’DEN İKİNCİ ARA TATİL AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ara tatillerin kaldırılması yönünde velilerden ve öğretmenlerden yoğun talepler geldiğini açıkladı. Bakan Tekin, özellikle çalışan ebeveynlerin ara tatillerde zorluk yaşadığını ve öğrencilerin tatil sonrası okula uyum sağlamakta güçlük çektiğini vurguladı.

Bakan Tekin açıklamasında, “Bu konuda velilerden çok talep geliyor. Öğretmenlerimiz ara tatil sonrası çocuğun okula adaptasyonunun zor olduğunu söylüyor. Bu konuda iki yıldır analiz yapıyoruz. Bu yıl da yapacağız, ardından değerlendireceğiz.” ifadelerini kullandı.

Bu açıklamalar, 2019 yılından bu yana uygulanan ara tatil sisteminin ilerleyen yıllarda yeniden gözden geçirilebileceğine işaret ediyor. Ancak MEB tarafından şu an için ikinci dönem ara tatilin kaldırılmasına yönelik kesinleşmiş bir karar bulunmuyor.

2025-2026 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖNEMLİ TARİHLERİ

Tarih Açıklama 8 Eylül 2025 Pazartesi Okulların Açılışı 10 - 14 Kasım 2025 Birinci Dönem Ara Tatili 19 - 30 Ocak 2026 Yarıyıl Tatili 16 - 20 Mart 2026 İkinci Dönem Ara Tatili 26 Haziran 2026 Cuma Okulların Kapanışı

İkinci ara tatil ne zaman yapılacak?

İkinci dönem ara tatili, 16 Mart 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Mart 2026 Cuma günü sona erecek.

2025-2026 ikinci dönem ara tatil kalkacak mı?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu konuda verilmiş kesin bir karar bulunmuyor. Ara tatillerin etkileri analiz ediliyor.

İkinci ara tatil Ramazan Bayramı ile birleşiyor mu?

Evet. İkinci ara tatil, Ramazan Bayramı ile aynı döneme denk geliyor ve tatil süresi hafta sonlarıyla birlikte uzuyor.

Bakan Tekin ara tatillerle ilgili ne dedi?

Bakan Tekin, velilerden ve öğretmenlerden ara tatillerin kaldırılması yönünde talepler geldiğini ve konunun değerlendirildiğini açıkladı.