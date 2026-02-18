İkinci aşama belirsiz

Partilerin grup toplantılarına, komisyonun bitiremediği ortak rapora ve öne çıkan aktörlerin karşılıklı mesajlarına sıkışan çözüm süreci belirsizliğini koruyor. Süreçte aylar önce ilk aşamanın bittiği ikinci bir aşamaya geçildiği gerek AKP ve MHP gerekse PKK Lideri Öcalan tarafından pek çok kez dillendirildi. Ancak bugüne dek demokratikleşmeye yönelik somut adım atılmazken ilk aşamada ne olduğu ikinci aşamada ne yaşanacağına ilişkin de soru işaretleri ortadan kalkmadı.

Partisinin grup toplantısında konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan siyasi parti liderlerine çağrı yaparak, "Kürt meselesi başta olmak üzere temel sorunları çözmek için Sayın Cumhurbaşkanının ev sahipliğinde liderler zirvesi toplanmalıdır" dedi. Sayın Fidan’a açıkça soruyoruz: Şengal’de, Maxmur’da ve Federe Kürdistan Bölgesi’nde yeni hesaplar mı devreye sokmak istiyorsunuz? Eğer böyleyse bu yaklaşım hem barış sürecine hem de 86 milyonun geleceğine karşı yapılan en büyük yanlış olur. Aksine yapılması gereken, Kürtlerle stratejik ve tarihi ittifaklar kurmaktır. Birlikte büyümektir. Bu konuda somut bir teklifimiz var: Emperyalist kışkırtmalara ve savaş planlarına karşı Demokratik Orta Doğu Birliği’ni öneriyoruz.

SEÇİM GÜNDEMİZDE YOK

15 Şubat, bugün bile devlet aklı ve Türkiye siyaseti tarafından çözümlenmeyi bekleyen büyük bir komplodur. Bugüne kadar kaybedilen tam 27 yıl var. Sadece Kürtler değil, Türkler de kaybetti. Sonuç olarak Türkiye kaybetti.” Bakrıhan ekonomiye ilişkin de “Emekçilerin, emeklilerin hali hiç iyi değil. Dünyada da yaşanıyor, biz de biliyoruz. Ama hiçbir zaman böyle bir ekonomik kriz görmedik. 2018’den beri iktidarın bir türlü çözemediği ekonomik kriz yaşıyoruz. Ama beyefendiler itiraf etmiyorlar” ifadelerini kullandı.

Bakırhan, GAZETECİLERİN "Erken seçim tartışmalarına nasıl bakıyorsunuz" sorusu üzerine "Vallahi biz Türkiye’nin yüz yıllık meselesine biraz odaklandık. Partimiz her zaman seçime de hazır ama şu anda böyle bir gündemimiz yok. Böyle bir karar alınırsa da partimiz zaten hazır" dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum ise kamuoyunda “umut hakkı” başlığı altında yürütülen tartışmalara ilişkin kapsamlı bir değerlendirme yaptı. Uçum, söz konusu tartışmanın bir af ya da kişiye özel tahliye düzenlemesi olmadığını belirterek, meselenin şartla salıverilme sisteminin kapsamının genişletilmesi olduğunu ifade etti.

ÖCALAN VURGUSU

DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Mithat Sancar, önceki gece İlke TV ekranlarında sürecin kritik başlıklarını değerlendirdi. Öcalan’ın savunduğu “demokratik cumhuriyet paradigması”na ilişkin konuşan Sancar, "Öcalan, ‘Demokratik cumhuriyetin inşası çok önemli ve çok ciddi bir meseledir. Entegrasyon ancak demokratik cumhuriyetle mümkündür. Uzun ömürlü, erimli yeni bir yüz yılı inşa etmekten söz ediyoruz. Günü değil, tarihi kurtarmaktan söz ediyoruz. Ve bu, Kürtsüz olmaz’ ifadelerini kelime kelime böyle söyledi" diye aktardı. Sancar, sürecin ikinci aşamaya geçtiğini belirterek, Öcalan’ın "Birinci aşama geride kalıyor gibi bir durum yok ama bu artık ikinci aşamadır. Şimdi ikinci aşamanın mimarisini geliştirmemiz gerekiyor" sözlerini aktardı. Bu mimarinin temelinin 27 Şubat bildirisi olduğunu ve bunun Öcalan’ın ifadesiyle bir siyasi program niteliği taşıdığını söyledi.

***

KOMİSYON RAPOR İÇİN TOPLANACAK

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, bugün TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlığında saat 11.00’de toplanacak. Komisyonu yazım ekibinin hazırladığı taslak ortak rapor revize edildi. Taslak raporda, "Kanunla örgüt mensuplarının tabi olduğu sürecin izlenmesini ve raporlanmasını temin edecek, yürütme içerisinde bir mekanizmanın oluşturulması gerektiği" vurgulanarak, "Bu mekanizmanın tespit ve teyidi çerçevesinde uygulamaların etkinliği ve hedefe ulaşma düzeyi denetlenmiş olacaktır. Böylece sürecin sağlıklı bir şekilde yürüyüp yürümediği gözlemlenecek ve gerekli tedbirler zaman kaybetmeksizin alınabilecektir. Bu çerçevede kamuoyunun her aşamada bilgilendirilmesi de sağlanmış olacaktır" denildi.