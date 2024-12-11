İkinci asgari ücret toplantısı ne zaman? Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantı tarihi

İkinci asgari ücret toplantısı ne zaman? | Her yılın son ayında işveren ve işçi sendikalarının bir araya gelerek oluşturduğu Asgari Ücret Tespit Komisyonu bir dizi toplantı yaparak önümüzdeki dönemin asgari ücretini belirliyor. Yılın son günlerine gelinmesiyle birlikte milyonlarca emekçinin gözü önümüzdeki dönemde belirlenecek olan yeni asgari ücretin ne kadar olacağına çevrilmiş durumda. Her yıl Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun gerçekleştirdiği toplantılar sonrasında belli olan yeni asgari ücret için yurttaşlar asgari ücret toplantısı ne zaman sorusunu araştırıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında TÜRK-İŞ ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) katılımıyla bir araya gelerek oluşturulan Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını geçtiğimiz gün gerçekleşti. Peki, İkinci asgari ücret toplantısı ne zaman? İşte Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantı tarihi!

İKİNCİ ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantı tarihini duyurdu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı 16 Aralık Pazartesi günü Ankara'da gerçekleşecek.

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU 2. TOPLANTI TARİHİ

İlk toplantının ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, "Görüşlerimizi dile getirdik; Bakan Bey konuştu, TÜRK-İŞ olarak biz konuştuk. Asgari ücretle çalışan üyeler, sıkıntılarını dile getirdi. İkinci toplantı için ayın 16'sında bir araya geleceğiz" dedi.

2025 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

17.002 TL olan asgari ücret 2025 yılında %25 zamlanırsa 21.252 TL, %30 zamlanırsa 22.102 TL, %35 zamlanırsa 22.952 TL, %40 zamlanırsa 23.802 TL, %45 zamlanırsa 24.652 TL, %50 zamlanırsa 25.503 TL olacak.