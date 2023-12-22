İkinci ateşkes gündemde

İsrail Gazze’de saldırılarını sürdürürken ikinci insani ara ve esir takası için görüşmeler sürüyor. Hamas lideri Heniyye, esir takası ve ateşkes gündemiyle Mısır’a gitti. İsrail ise anlaşma için şartlarını Katar’a iletti.

Dış Haberler

Dünyadan gelen ateşkes çağrılarına ve bölgede derinleşen insani krize rağmen İsrail, Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını sürdürüyor. Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Gazze'nin güneyindeki saldırılarını yoğunlaştıran İsrail güçlerince, Han Yunus kentinde 55 Filistinli öldürüldü. İsrail ordusuna ait botların Gazze'nin güneyindeki Refah kentini yoğun bir şekilde bombalaması nedeniyle de çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti ve yaralandı. Gazze Şeridi'nin orta kesimleri ile kuzeydeki Cibaliya bölgesini hedef alan saldırılar da çok sayıda kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden oldu.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), İsrail’in Gazze’nin güneyindeki en büyük şehir olan ve savaş nedeniyle yerlerinden edilen çok sayıda Filistinlinin iki buçuk aydır sığındığı Han Yunus’ta, 32 kampın olduğu geniş bir alanın boşaltılması yönünde tahliye emri çıkardığını belirtti.

HENİYE MISIR’DA

İsrail Gazze'ye yönelik bombardımanı sürdürürken, ateşkes çabaları da sürüyor. Hamas lideri İsmail Heniyye, görüşmeler için Mısır'a gitti. Gündeminde ateşkes ve esir takası olan Heniyye’nin Mısırlı yetkililerle görüştüğü aktarıldı. Filistin Esirler Cemiyeti Başkanı Kadura Faris de, İsrail ile muhtemel esir takasının yaşlı Filistinlilerle başlayacağını söyledi. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan da Katar'a son iki buçuk aydaki dördüncü ziyaretini gerçekleştirdi. İran Dışişleri Bakanlığı, Abdullahiyan'ın Heniyye ile de görüştüğünü bildirdi.

İsrail basınına göre Tel Aviv yönetimi, Hamas'ın 40 rehineyi serbest bırakması karşılığında en az 1 hafta çatışmalara insani ara verilmesi önerisinde bulundu. Haberlere göre, İsrail, Hamas ile yeni bir esir takası mutabakatına varılması için önerisini Katar'a iletti.

Gazze'de elinde rehineler tutan gruplardan İslami Cihad da liderinin önümüzdeki günlerde Mısır'a gideceğini duyurdu.

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BEN GVİR’DEN HÜKÜMETE TEHDİT

İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, İsrail ordusunun Gazze saldırılarının yoğunluğunun azaltılması fikrinin "kısıtlanmış Savaş Kabinesi’nin" başarısızlığı olacağı ve bu durumda kabinenin dağıtılması gerektiğini savundu. Ben Gvir, ortaklarını, Hamas Gazze’de yenilgiye uğratılmadan ve elindeki esirler teslim alınmadan saldırıların durdurulması durumunda hükümetten ayrılmakla da tehdit etti.