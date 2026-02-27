İkinci bir felaket kapıda!

Gökay BAŞCAN

Bursa’nın Yenişehir ilçesi Kirazlıyayla Mahallesi’nde meydana gelen maden felaketinin üzerinden 1 aydan fazla süre geçmesine rağmen şirket ve yetkilikler sessizliğini koruyor. Yurttaşlar önlem alınmazsa ilk sağanak yağışta yeni bir felaket meydana gelebileceği konusunda uyarılarda bulundu.

Meyra Madencilik’in işlettiği madenin atık havuzu 20 Ocak’ta çöktü. Tarım ve hayvancılık yapılan bölge olan Yenişehir Vadisi’ne tüm zehir aktı. Heyelan ve çökmelerden dolayı yurttaşların evleri zarar gördü, bir ev kullanılamaz hale geldi. Felaketin ardından geçen süreye rağmen şirket sessizliğini korurken yurttaşlar yalnız bırakıldı.

Son olarak bölge halkının aktardığına göre atıkları toplamak için sadece 1 adet kepçeyle çalışmalar başlatıldı. Atıkları taşımak için yol da açıldığını ancak kullanılacak halde olmadığı belirten bölge halkı, “Bu atıkları başka yere taşıyıp sonra tesisi tamir ettikten sonra tekrar geri getireceklermiş. Bir tane iş makinası var, bu mümkün değil” diye konuştu. Çökme sonucu kullanılamaz hale gelen evin yerine konteyner sözü veren şirket onu dahi bitiremedi. Konteyneri bölgeye getiren şirket, evi kullanılamaz hale getiren yurttaşlara hâlâ teslim edemedi.

Felaketin yaptıkları uyarılar dinlenmediği için göz göre geldiğini hatırlatan bölge halkı, ikinci bir felaket için uyarıda bulundu: “Bölgede yeni çökme ve heyelan yaşanabilir. Sağanak yağışla birlikte toprak ağırlaşacak. Acilen bölgede önlem alınması gerekiyor."