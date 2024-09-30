İkinci el araba hasar kaydı nasıl sorgulanır? Hasar sorgulama nasıl yapılır? Ücretsiz hasar kaydı sorgulama nasıl yapılır? Plaka hasar sorgulama

İkinci el araba satın almayı düşünenler için en önemli konulardan biri, hasar kaydı sorgulama sonucu aracın hasar kaydının olup olmadığını öğrenmektir. Bir aracın geçmişte kaza yapıp yapmadığını, hasar durumu ve onarım geçmişini bilmek, doğru bir alım kararı vermek için kritik bir öneme sahiptir. Bu yazıda, ikinci el araba hasar kaydının nasıl sorgulanacağını adım adım açıklayarak, güvenli bir satın alma süreci için dikkat edilmesi gereken noktaları ele alacağız.

ARABA HASAR KAYDI NEDEN ÖNEMLİDİR?

İkinci el araç alırken, hasar kaydı aracın geçmişine dair en önemli bilgilerden biridir. Bir aracın büyük kazalara karışıp karışmadığı, ağır hasar alıp almadığı veya onarımlarının düzgün yapılıp yapılmadığı, aracın değerini ve kullanım güvenliğini doğrudan etkiler. Hasar kaydı sorgulamak, potansiyel alıcıları kötü sürprizlerden koruyarak daha bilinçli bir alışveriş yapmalarını sağlar.

İKİNCİ EL ARABA HASAR KAYDI NASIL SORGULANIR?

a) SMS ile Hasar Kaydı Sorgulama

Türkiye’de en yaygın kullanılan yöntemlerden biri, SMS yoluyla hasar kaydı sorgulama hizmetidir. Bu hizmet sayesinde aracın plaka numarasını kısa mesaj yoluyla ilgili operatöre göndererek aracın geçmiş hasar bilgilerine ulaşabilirsiniz.

Nasıl yapılır?

Araç plakasını büyük harflerle yazarak 5664 numarasına kısa mesaj gönderin. Kısa süre içinde araçla ilgili hasar bilgileri cep telefonunuza SMS olarak iletilecektir.

Bu yöntem, aracın kaza yapıp yapmadığı ve varsa kaza tarihleri gibi bilgileri hızlı bir şekilde öğrenmenizi sağlar.

Ancak bu hizmet ücretlidir ve her sorgulamada belirli bir ücret operatör tarafından tahsil edilir.

b) Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) Üzerinden Sorgulama

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM), araç hasar geçmişine dair kapsamlı bilgi sağlayan bir platformdur. SBM’nin internet sitesi üzerinden plaka ve şasi numarası girilerek araç hasar kaydı sorgulanabilir.

Adımlar:

SBM resmi web sitesine girin.Araç hasar kaydı sorgulama bölümüne girin.Plaka veya şasi numarasını girin.Gerekli bilgileri doldurarak hasar kaydını sorgulayın.

SBM üzerinden yapılan sorgulamalarda, aracın tüm sigorta bilgileri, geçmiş kazalar ve hasar kayıtları detaylı bir şekilde sunulmaktadır.

c) e-Devlet Üzerinden Sorgulama

e-Devlet üzerinden de araçların geçmişine dair bilgi edinmek mümkündür. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’nin e-Devlet entegrasyonu sayesinde, ikinci el araçlarla ilgili hasar kaydı bilgilerine ulaşılabilir.

Nasıl yapılır?

e-Devlet sistemine giriş yapın.“Araç Hasar Kaydı Sorgulama” hizmetini aratarak ilgili bölüme girin.Aracın plaka veya şasi numarası ile sorgulama yapın.

e-Devlet, kullanıcılarına ücretsiz ve güvenli bir sorgulama seçeneği sunar.

HASAR KAYDI SORGULARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Plaka Değişiklikleri: Araçların plakaları değişmiş olabilir. Bu durumda şasi numarası üzerinden de sorgulama yaparak geçmiş kazalara dair doğru bilgilere ulaşmak önemlidir.

Detaylı İnceleme: Sadece hasar kaydı değil, aracın kaç kez el değiştirdiği, sigorta kayıtları ve diğer veriler de aracın genel durumu hakkında fikir verir.

Ekspertiz Raporu: Hasar kaydının yanı sıra, bir araç ekspertizi yaptırmak, aracın mevcut durumunu detaylı bir şekilde öğrenmenizi sağlar.

HASAR KAYDI SORGULAMANIN ÖNEMİ

Hasar kaydı sorgulamak, ikinci el araç alırken sizi birçok riskten korur. Büyük kazalar geçirmiş, ciddi hasar almış bir araç, hem maddi hem de güvenlik açısından olumsuz sonuçlara yol açabilir. Aracın hasar kaydını bilmek, değerini doğru bir şekilde belirlemenize ve uzun vadede daha az sorun yaşamanıza yardımcı olur.

HASAR KAYITSIZ ARAÇLAR NE ANLAMA GELİR?

Bir araç hasar kaydına sahip olmayabilir, bu durum aracın hiç kaza yapmadığı anlamına gelmez. Bazı kazalar sigorta kapsamında olmadığı için kayıtlara geçmeyebilir. Bu nedenle hasar kaydı temiz olsa bile araca mutlaka bir ekspertiz yaptırmak önemlidir.