İkinci El Araç Alım Satım İşlemi Nasıl Yapılır? Tüm Aşamaları (2026 GÜNCEL)

İkinci el araç satın almak ya da satmak, doğru adımlar izlenmediğinde ciddi maddi riskler doğurabilir. İkinci el araç alım satım işlemi nasıl yapılır? sorusu, özellikle ilk kez araç alacaklar için büyük önem taşır. Bu haberde, araç seçimi aşamasından noter satışına kadar tüm süreci adım adım ve anlaşılır şekilde ele alıyoruz.

İKİNCİ EL ARAÇ ALIM SATIM SÜRECİ NEDEN ÖNEMLİDİR?

İkinci el araç piyasasında tramer kaydı, hasar geçmişi, ekspertiz raporu ve noter satışı gibi aşamalar, hem alıcıyı hem de satıcıyı koruyan temel adımlardır. Bu sürecin eksiksiz tamamlanması, güvenli ve sorunsuz bir alışverişin anahtarıdır.

İKİNCİ EL ARAÇ ALIM SATIM İŞLEMİNİN AŞAMALARI

1. Araç İlanının İncelenmesi

Süreç, sahibinden veya galeriden yayınlanan ilanların incelenmesiyle başlar. İlanda belirtilen kilometre, hasar durumu, boya-değişen bilgileri ve fiyat dikkatle değerlendirilmelidir. Burada pazarlık payı da genellikle ilan fiyatına dahil edilir.

2. Tramer ve Hasar Kaydı Sorgulaması

Araçla ilgili ilk resmi kontrol, tramer sorgulaması ile yapılır. Bu sorgu sayesinde aracın sigortaya yansımış kazaları, hasar kaydı ve pert durumu öğrenilir. Tramer kaydı, aracın geçmişi hakkında önemli ipuçları verir.

3. Ekspertiz Raporu Alınması

İkinci el araç alırken en kritik aşamalardan biri ekspertiz sürecidir. Ekspertiz raporunda; motor durumu, şanzıman, airbag, şase, direk ve kaporta detaylı şekilde incelenir. Bu rapor, aracın gerçek durumunu ortaya koyar.

4. Kilometre ve Orijinallik Kontrolü

Kilometre düşürme, ikinci el araç piyasasında en sık karşılaşılan risklerden biridir. Araç kilometresi, ekspertiz raporu ve geçmiş kayıtlarla birlikte değerlendirilmelidir. Orijinal olarak belirtilen araçlarda değişen parça veya lokal boya olup olmadığı kontrol edilir.

5. Rehin ve Haciz Sorgulaması

Araç üzerinde rehin veya haciz bulunup bulunmadığı mutlaka kontrol edilmelidir. Rehinli ya da hacizli araçların satışı yasal olarak mümkün değildir. Bu aşama, noter satışından önce büyük önem taşır.

6. Fiyat Anlaşması ve Pazarlık

Araç durumu netleştikten sonra taraflar fiyat üzerinde anlaşır. Hasar kaydı, boya durumu ve ekspertiz sonuçları pazarlık payını doğrudan etkiler. Bu aşamada yazılı veya sözlü mutabakat sağlanır.

7. Noter Satış İşlemi

İkinci el araç alım satımı, noter satışı ile resmiyet kazanır. Noterde yapılan işlemle aracın mülkiyeti resmi olarak alıcıya devredilir. Satış sonrası araç, yeni sahibi adına tescil edilmiş olur.

8. Devir Sonrası Kontroller

Noter satışının ardından aracın sigorta ve muayene durumu kontrol edilmelidir. Gerekli durumlarda yeni sigorta yaptırılır ve muayene süreci planlanır. Bu adım, aracın trafiğe sorunsuz çıkabilmesi için gereklidir.

İKİNCİ EL ARAÇ ALIM SATIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

İkinci el araç alırken yalnızca fiyat odaklı hareket etmek, uzun vadede sorunlara yol açabilir. Ekspertiz raporu olmayan araçlardan kaçınılmalı, hasar kaydı mutlaka sorgulanmalıdır. Ayrıca noter işlemleri tamamlanmadan ödeme yapılmaması büyük önem taşır.

İkinci el araç alım satım işlemi nasıl yapılır?

Araç ilanının incelenmesi, tramer ve ekspertiz kontrolleri, fiyat anlaşması ve noter satışı aşamalarıyla yapılır.

Ekspertiz raporu zorunlu mu?

Yasal olarak zorunlu değildir ancak güvenli bir alım için mutlaka alınması önerilir.

Hasar kaydı olan araç alınır mı?

Hasar kaydının tutarı ve hasarın niteliğine bağlıdır. Küçük hasarlar genellikle alıma engel değildir.

Noter satışı olmadan araç alınabilir mi?

Hayır. Araç mülkiyeti yalnızca noter satışı ile resmi olarak devredilir.

İkinci el araç alım satım işlemi, doğru adımlar izlendiğinde güvenli ve sorunsuz şekilde tamamlanabilir. Tramer sorgusu, ekspertiz raporu ve noter satışı sürecin vazgeçilmez parçalarıdır. Bu aşamalara dikkat etmek, hem maddi kayıpları önler hem de bilinçli bir araç alışverişi yapmanızı sağlar.