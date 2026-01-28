İkinci El Araç Alım Satımında En Sık Karşılaşılan 20 Terim ve Anlamları
İkinci el araç alırken tramer kaydı ve hasar kaydı ne anlama gelir? Ekspertiz raporu olmayan ikinci el araç alınır mı, nelere dikkat edilmeli? Kilometre düşürülmüş araç nasıl anlaşılır ve bu durum araç değerini nasıl etkiler? İkinci el araç araştırması yapılırken en çok karşılaşılan 20 kelime ve anlamları haberimizde.
İkinci el araç piyasasında ilanlara bakarken ya da satıcıyla görüşürken sıkça karşılaşılan bazı terimler, alıcılar için kafa karıştırıcı olabilir. İkinci el araç alırken bilinmesi gereken kelimeler, doğru karar vermek ve olası riskleri önceden görmek açısından büyük önem taşır. Bu rehberde, ikinci el araç alım satımında en sık kullanılan 20 terimi ve anlamlarını detaylı şekilde açıklıyoruz.
İKİNCİ EL ARAÇ TERİMLERİ VE ANLAMLARI
1. Tramer
Tramer, aracın sigorta şirketlerine yansıyan geçmiş hasar kayıtlarının sorgulandığı sistemdir. Tramer kaydı, aracın daha önce kazaya karışıp karışmadığını gösterir.
2. Hasar Kaydı
Hasar kaydı, aracın sigorta kapsamında onarım görmüş zararlarının toplam tutarını ifade eder. Hasar kaydı olması, aracın mutlaka ağır hasarlı olduğu anlamına gelmez.
3. Pert
Pert, aracın kaza sonrası onarım maliyetinin araç değerini aşması durumudur. Pert kayıtlı araçlar genellikle ciddi kazalar geçirmiştir.
4. Değişen Parça
Değişen parça, aracın orijinal parçasının sökülerek yerine başka bir parça takıldığını ifade eder. Kaput, çamurluk ve kapılar en sık değişen parçalardır.
5. Boyalı
Boyalı araç, kaporta aksamında çizik veya hasar nedeniyle boya işlemi yapılmış araçtır. Boya, her zaman ağır hasar anlamına gelmez.
6. Lokal Boya
Lokal boya, aracın yalnızca belirli bir bölümüne yapılan sınırlı boya işlemidir. Genellikle küçük çizikler ve sürtmeler için uygulanır.
7. Ekspertiz
Ekspertiz, aracın mekanik, kaporta ve elektronik aksamlarının detaylı şekilde incelenmesidir. İkinci el araç alırken ekspertiz raporu büyük güven sağlar.
8. Kilometre Düşürme
Kilometre düşürme, aracın gerçek kullanım kilometresinin yazılım veya mekanik müdahaleyle azaltılmasıdır. Bu durum araç değerini yapay olarak yükseltir.
9. Orijinal
Orijinal terimi, aracın parça ve kaportasında fabrika çıkışı durumun korunduğunu ifade eder. Alıcılar tarafından en çok tercih edilen durumdur.
10. Şase
Şase, aracın ana taşıyıcı iskeletidir. Şase işlemli araçlar genellikle ciddi kazalar geçirmiştir.
11. Direk
Direkler, aracın tavan ve kapı aralarında bulunan taşıyıcı kolonlardır. Direk hasarı, aracın güvenliği açısından önemlidir.
12. Airbag
Airbag, kaza anında açılarak yolcu güvenliğini sağlayan hava yastığıdır. Airbag açmış araçlar genellikle ağır darbe almıştır.
13. Motor Durumu
Motor durumu, aracın performansını ve mekanik sağlığını ifade eder. Yağ yakma, üfleme gibi sorunlar motor durumu ile ilgilidir.
14. Şanzıman
Şanzıman, motor gücünü tekerleklere ileten sistemdir. Otomatik ve manuel şanzıman arızaları araç maliyetini ciddi etkiler.
15. Muayene
Muayene, aracın trafiğe uygunluğunun resmi olarak kontrol edilmesidir. Muayenesi geçmiş araçlar trafiğe çıkamaz.
16. Rehin
Rehin, aracın banka veya finans kuruluşu tarafından teminat altına alınmış olmasıdır. Rehinli araç satışı için borcun kapatılması gerekir.
17. Haciz
Haciz, araç üzerinde yasal takip bulunduğunu gösterir. Hacizli araçların satışı mümkün değildir.
18. Noter Satışı
Noter satışı, araç mülkiyetinin resmi olarak devredildiği işlemdir. İkinci el araç alım satımı noter huzurunda yapılır.
19. Pazarlık Payı
Pazarlık payı, ilan fiyatı üzerinden yapılabilecek indirim aralığını ifade eder. Araç durumu pazarlık payını doğrudan etkiler.
20. Sahibinden / Galeriden
Sahibinden satış, aracın bireysel kullanıcı tarafından satılmasıdır. Galeriden satış ise ticari işletmeler aracılığıyla yapılan satışı ifade eder.
İkinci el araç alırken en önemli terimler hangileri?
Tramer, hasar kaydı, ekspertiz, kilometre ve şase durumu en kritik terimler arasında yer alır.
Hasar kaydı olan araç alınır mı?
Hasar kaydının tutarı ve hasarın niteliği önemlidir. Küçük hasarlar alıma engel değildir.
Ekspertiz raporu zorunlu mu?
Yasal olarak zorunlu olmasa da, güvenli bir alım için ekspertiz raporu mutlaka önerilir.
İkinci el araç alım satım terimleri, doğru araç seçimi yapmanın temel anahtarıdır. Bu kavramları bilmek, hem maddi kayıpları önler hem de güvenli bir alışveriş sağlar. İlanları değerlendirirken bu terimlere hâkim olmak, bilinçli ve doğru kararlar vermenizi sağlar.