İkinci El Araç Alım Satımında En Sık Karşılaşılan 20 Terim ve Anlamları

İkinci el araç piyasasında ilanlara bakarken ya da satıcıyla görüşürken sıkça karşılaşılan bazı terimler, alıcılar için kafa karıştırıcı olabilir. İkinci el araç alırken bilinmesi gereken kelimeler, doğru karar vermek ve olası riskleri önceden görmek açısından büyük önem taşır. Bu rehberde, ikinci el araç alım satımında en sık kullanılan 20 terimi ve anlamlarını detaylı şekilde açıklıyoruz.

İKİNCİ EL ARAÇ TERİMLERİ VE ANLAMLARI

1. Tramer

Tramer, aracın sigorta şirketlerine yansıyan geçmiş hasar kayıtlarının sorgulandığı sistemdir. Tramer kaydı, aracın daha önce kazaya karışıp karışmadığını gösterir.

2. Hasar Kaydı

Hasar kaydı, aracın sigorta kapsamında onarım görmüş zararlarının toplam tutarını ifade eder. Hasar kaydı olması, aracın mutlaka ağır hasarlı olduğu anlamına gelmez.

3. Pert

Pert, aracın kaza sonrası onarım maliyetinin araç değerini aşması durumudur. Pert kayıtlı araçlar genellikle ciddi kazalar geçirmiştir.

4. Değişen Parça

Değişen parça, aracın orijinal parçasının sökülerek yerine başka bir parça takıldığını ifade eder. Kaput, çamurluk ve kapılar en sık değişen parçalardır.

5. Boyalı

Boyalı araç, kaporta aksamında çizik veya hasar nedeniyle boya işlemi yapılmış araçtır. Boya, her zaman ağır hasar anlamına gelmez.

6. Lokal Boya

Lokal boya, aracın yalnızca belirli bir bölümüne yapılan sınırlı boya işlemidir. Genellikle küçük çizikler ve sürtmeler için uygulanır.

7. Ekspertiz

Ekspertiz, aracın mekanik, kaporta ve elektronik aksamlarının detaylı şekilde incelenmesidir. İkinci el araç alırken ekspertiz raporu büyük güven sağlar.

8. Kilometre Düşürme

Kilometre düşürme, aracın gerçek kullanım kilometresinin yazılım veya mekanik müdahaleyle azaltılmasıdır. Bu durum araç değerini yapay olarak yükseltir.

9. Orijinal

Orijinal terimi, aracın parça ve kaportasında fabrika çıkışı durumun korunduğunu ifade eder. Alıcılar tarafından en çok tercih edilen durumdur.

10. Şase

Şase, aracın ana taşıyıcı iskeletidir. Şase işlemli araçlar genellikle ciddi kazalar geçirmiştir.

11. Direk

Direkler, aracın tavan ve kapı aralarında bulunan taşıyıcı kolonlardır. Direk hasarı, aracın güvenliği açısından önemlidir.

12. Airbag

Airbag, kaza anında açılarak yolcu güvenliğini sağlayan hava yastığıdır. Airbag açmış araçlar genellikle ağır darbe almıştır.

13. Motor Durumu

Motor durumu, aracın performansını ve mekanik sağlığını ifade eder. Yağ yakma, üfleme gibi sorunlar motor durumu ile ilgilidir.

14. Şanzıman

Şanzıman, motor gücünü tekerleklere ileten sistemdir. Otomatik ve manuel şanzıman arızaları araç maliyetini ciddi etkiler.

15. Muayene

Muayene, aracın trafiğe uygunluğunun resmi olarak kontrol edilmesidir. Muayenesi geçmiş araçlar trafiğe çıkamaz.

16. Rehin

Rehin, aracın banka veya finans kuruluşu tarafından teminat altına alınmış olmasıdır. Rehinli araç satışı için borcun kapatılması gerekir.

17. Haciz

Haciz, araç üzerinde yasal takip bulunduğunu gösterir. Hacizli araçların satışı mümkün değildir.

18. Noter Satışı

Noter satışı, araç mülkiyetinin resmi olarak devredildiği işlemdir. İkinci el araç alım satımı noter huzurunda yapılır.

19. Pazarlık Payı

Pazarlık payı, ilan fiyatı üzerinden yapılabilecek indirim aralığını ifade eder. Araç durumu pazarlık payını doğrudan etkiler.

20. Sahibinden / Galeriden

Sahibinden satış, aracın bireysel kullanıcı tarafından satılmasıdır. Galeriden satış ise ticari işletmeler aracılığıyla yapılan satışı ifade eder.

İkinci el araç alırken en önemli terimler hangileri?

Tramer, hasar kaydı, ekspertiz, kilometre ve şase durumu en kritik terimler arasında yer alır.

Hasar kaydı olan araç alınır mı?

Hasar kaydının tutarı ve hasarın niteliği önemlidir. Küçük hasarlar alıma engel değildir.

Ekspertiz raporu zorunlu mu?

Yasal olarak zorunlu olmasa da, güvenli bir alım için ekspertiz raporu mutlaka önerilir.

İkinci el araç alım satım terimleri, doğru araç seçimi yapmanın temel anahtarıdır. Bu kavramları bilmek, hem maddi kayıpları önler hem de güvenli bir alışveriş sağlar. İlanları değerlendirirken bu terimlere hâkim olmak, bilinçli ve doğru kararlar vermenizi sağlar.