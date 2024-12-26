İkinci el araç satışının trafik sigortası hakkında karar

İkinci el araç satışı yapan işletmelerin işleten sıfatıyla akdedecekleri trafik sigortası sözleşmeleri için sigorta süresi 30 güne kadar indirilebilecek.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (SEDDK) "Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"i bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik kapsamında, Kurum, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesini haiz işletmelerin işleten sıfatıyla akdedecekleri trafik sigortası sözleşmeleri için sigorta süresini 30 güne kadar indirmeye yetkili kılındı.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​