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İkinci el araçlarda '6 ay ve 6 bin kilometre' kuralı uzatıldı

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile ikinci el araç alım satımlarında 6 ay şartı ve 6 bin kilometre şartı kuralı 1 Ocak 2025'ten 1 Temmuz 2025'e kadar uzatıldı. Ticaret Bakanlığı'na da bu süreyi altı aya kadar daha uzatma yetkisi verildi.

Güncel
  • 26.12.2024 01:16
  • Giriş: 26.12.2024 01:16
  • Güncelleme: 26.12.2024 01:18
Kaynak: ANKA
İkinci el araçlarda '6 ay ve 6 bin kilometre' kuralı uzatıldı
AA

Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler, motosiklet, otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanmasını veya satışını ilk tescil tarihinden itibaren altı ay ve altı bin kilometre geçmedikçe 1 Temmuz 2025 tarihinden önce doğrudan veya dolaylı olarak yapamayacak.

İkinci el motorlu kara taşıtlarının üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlaması da 1 Temmuz 2025 tarihine kadar yapılamayacak.

Öte yandan Ticaret Bakanlığı'na bu süreyi altı aya kadar daha uzatma yetkisi verildi.

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