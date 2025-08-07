İkinci el araçlarda temmuzda fiyat artışı yüzde 1,9 oldu

VavaCars, temmuzda ikinci el araç fiyatlarının bir önceki aya göre yüzde 1,9 arttığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, VavaCars, yapay zekayla geliştirdiği "VavaAI Fiyat Endeksi Temmuz 2025"i yayımladı.

YILLIK ARTIŞ YÜZDE 23,6’YA ULAŞTI

Temmuzda fiyatlar ortalama yüzde 1,9 oranında artarken, son bir yıl içerisinde ikinci el araç fiyatları yüzde 23,6 arttı.

TÜİK VERİLERİ: ENFLASYON VE ARAÇ FİYATLARI ARASINDAKİ FARK

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2025 başlangıcından itibaren enflasyon artışı yüzde 18,3 olarak gerçekleşti. Aynı dönemde ikinci el araç fiyatları ise yüzde 10,5 oranında artış gösterdi.

SON BİR YILDA ENFLASYON YÜZDE 33,5 ARTTI

Enflasyon, döviz kurları ve ikinci el araç fiyatlarında bir yıl içinde gerçekleşen değişim oranlarına da yer verildi. Bir yıl içinde toplam enflasyon artışı yüzde 33,5 gerçekleşti.

VAVACARS: ARTIŞ TRENDİ 5 AYDIR SÜRÜYOR

Açıklamada görüşlerine yer verilen VavaCars Ticari Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, temmuzda fiyatlar ortalama yüzde 1,9 oranında artmasının, fiyatların 5 ay üst üste arttığı anlamına geldiğini belirterek, "Bu durum, önümüzdeki dönem için ikinci el araç fiyatlarının artış hızına dair önemli bir gösterge niteliği taşıyor. Bir yıllık veriye bakıldığında döviz ve enflasyon gibi endekslerle kurulan paralellik bundan sonra da devam edebilir." ifadelerini kullandı.