İkinci el kıyafet satan esnaf: "Vatandaş sıfır ürün alamıyor"

AKP iktidarının ekonomi politikası, Türkiye’yi uçurumun kenarına sürükledi.

Saray ve çevresinin serveti katlanırken, on milyonlarca yurttaş giderek daha da yoksullaştı.

Yurttaşlar çok sayıda üründe ikinci ele yöneldi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ikinci el kıyafet satan esnaf İbrahim Gülmüş, yurttaşların yoğun talep gösterdiğini ürünlerinin kısa sürede bittiğini ifade etti.

"Millet alamıyor gücü yok" diyen Gülmüş, şöyle konuştu:

"Vatandaş sıfır alamıyor. Sıfırı 2 bin lira, bin 500 lira, bizde 500 lira. Seç al, bak al, beğen al. Yelek, pantolon, gömlek, takım elbise. Bunu akşama kadar satarım, elli mal getiriyorum bitirip eve gidip yatıyorum.

Her pazarda Salı Pazarı, Cumartesi Pazarı, Pazartesi Pazarı bu pazarlarda eritiyorum malları. Millet kapış kapış alıyor, bir gören ikinciye kalmıyor.

Geçen bir vatandaş geldi gömlekle geziyor kış günü, giy montunu git dedim 'borcumuz' dedi. Borcun yok dedim, bana dua et o yeter dedim. Millet alamıyor gücü yok."