İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti Yetki Belgesi Alma Şartı Nedir? Ticaret Bakanlığı Duyurdu

İkinci el araç alım-satımı yapan binlerce kişi ve işletmeyi yakından ilgilendiren önemli bir değişiklik yürürlüğe girdi. Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenleme ile birlikte motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesi alma şartları güncellendi. Özellikle eğitim şartında yapılan değişiklik, sektörde geniş yankı uyandırdı. Peki yeni düzenleme ne getiriyor? Yetki belgesi nasıl alınır? İşte tüm detaylar…

MOTORLU KARA TAŞITI TİCARETİ YÖNETMELİĞİNDE NELER DEĞİŞTİ?

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan “Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti” ve “Taşınmaz Ticareti” yönetmeliklerinde değişiklik yapılmasına dair düzenleme, 29 Nisan 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni düzenlemelerle birlikte:

Yetki belgesi alma şartları güncellendi

Başvuru süreçleri yeniden düzenlendi

Belge değişiklikleri için yeni kurallar getirildi

Ödeme ve başvuru sistemlerinde güncellemeler yapıldı

YETKİ BELGESİ İÇİN EĞİTİM ŞARTI DEĞİŞTİ

Yapılan en dikkat çekici değişiklik eğitim şartında oldu. Önceki düzenlemede yetki belgesi almak için en az lise mezunu olma şartı aranıyordu.

Yeni düzenleme ile birlikte:

Yeni Eğitim Şartı

Artık ilköğretim mezunu olmak yeterli sayılacak

Bu değişiklik, sektöre giriş yapmak isteyenler için önemli bir kolaylık sağladı.

YETKİ BELGESİ BAŞVURU SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Yeni düzenlemeye göre yetki belgesi başvuruları belirli bir sistem üzerinden yapılacak. Süreç şu şekilde işleyecek:

Başvurular Bilgi Sistemi üzerinden yapılacak Başvurular belirli süreler içinde tamamlanacak İl müdürlükleri tarafından kısa sürede sonuçlandırılacak

Bu sistemle birlikte başvuru süreçlerinin daha hızlı ve düzenli ilerlemesi hedefleniyor.

YETKİ BELGESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI DURUMUNDA NE OLACAK?

Yeni düzenleme sadece başvuru şartlarını değil, mevcut belgeleri de kapsıyor.

Tadil Zorunluluğu

Yetki belgesinde yer alan bilgiler değişirse “tadil” işlemi zorunlu olacak

Belge Yenileme Şartı

Ticaret unvanı veya işletme adı değişirse belge yenilenecek

Bu kurallar, kayıt dışılığın önüne geçmek ve sektörü daha şeffaf hale getirmek amacıyla getirildi.

YENİ DÜZENLEMENİN SEKTÖRE ETKİSİ

Yapılan değişikliklerle birlikte ikinci el araç ticaretinde daha geniş bir kesimin sektöre dahil olması bekleniyor. Eğitim şartının düşürülmesi, özellikle küçük işletmeler ve bireysel girişimciler için önemli bir fırsat oluşturuyor.

Aynı zamanda başvuru ve belge süreçlerinin dijitalleşmesi, işlemlerin daha hızlı ve kontrol edilebilir hale gelmesini sağlayacak.

Motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesi nedir?

İkinci el araç alım-satımı yapan kişi ve işletmelerin faaliyet gösterebilmesi için alması gereken resmi belgedir.

Yetki belgesi almak için eğitim şartı nedir?

Yeni düzenlemeye göre ilköğretim mezunu olmak yeterlidir.

Başvurular nasıl yapılır?

Başvurular Bilgi Sistemi üzerinden elektronik olarak yapılmaktadır.

Yetki belgesinde değişiklik olursa ne yapılmalı?

Belgedeki bilgiler değişirse tadil işlemi yapılmalıdır.

İşletme adı değişirse ne olur?

İşletme adı veya ticaret unvanı değişirse yetki belgesinin yenilenmesi gerekir.

Düzenleme ne zaman yürürlüğe girdi?

29 Nisan 2026 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.