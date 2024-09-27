İkinci el otomobil satışında yeni dönem başladı

İkinci el araç alışverişinde "Güvenli Ödeme Sistemi" uygulaması bugün yürürlüğe girdi.

Sistemle önce satıcı güvenli ödeme sürecini başlatacak, sonra alıcı notere gitmeden önce referans numarası ile parayı aracı kuruluşa yatıracak. Satışın onaylanmasının ardından güvenli hesapta bekleyen para satıcının hesabına geçecek.

SATIŞ NASIL GERÇEKLEŞECEK?

Buna göre sistemle önce satıcı güvenli ödeme sürecini başlatacak, sonra alıcı notere gitmeden önce referans numarası ile parayı aracı kuruluşa yatıracak.

Satışın onaylanmasının ardından güvenli hesapta bekleyen para anında satıcının hesabına geçecek. Böylece araç alım satım işlemleri güvence altına alınmış olacak.