İkinci günde ikinci soruşturma: İBB davasında fotoğraf ve video çekenler hakkında Emniyet'e talimat

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB yargılamasının yapıldığı Silivri 1. No’lu duruşma salonunda çekilen görüntülere ilişkin re’sen soruşturma başlattı.

Emniyete şüpheli tespiti yapması için talimat verildi.

İKİNCİ GÜNDE İKİNCİ SORUŞTURMA

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı ilk günkü duruşma sonrası açıklama yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında soruşturma başlatmıştı.

Aynı savcılık ikinci gün de yine bir soruşturma başlattı.

Duruşma salonunda fotoğraf ve video çektiği iddia edilen kişilere ilişkin resen soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

Kişilerin bulunabilmesi için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne talimat verildiği de belirtildi.

SAVCILIK'TAN AÇIKLAMA

Savcılık'tan yapılan açıklamada şunlar denildi: "İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılaması başlayan 2025/ 318 E. sayılı dosyanın, Marmara Ceza İnfaz Kurumlarındaki 1 nolu duruşma salonunda görülen duruşmaları esnasında çekildiği anlaşılan görüntülerin sosyal medya hesapları aracılığında paylaşıldığı anlaşılmakla; Kovuşturma işlemleri sırasındaki ses veya görüntüleri yetkisiz olarak kayda alan ve sosyal medya hesaplarında paylaşarak nakleden kişiler hakkında 5237 sayılı TCK’ nın 286. maddesi kapsamında resen soruşturma başlatılarak, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne fiil ve fail tespitine yönelik talimat verilmiştir."