İkinci İmralı görüşmesinin ardından beklenen açıklama yayımlandı: Temaslar devam edecek

DEM Parti Milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan'dan oluşan heyet, İmralı Cezaevi'nde PKK lideri Abdullah Öcalan ile dün yaptıkları görüşmenin ardından kamuoyuna açıklama yaptı.

İlk olarak saat 13.00'te yayımlanacağı duyurulan yazılı açıklama saat 14.50'de kamuoyuyla paylaşıldı.

Açıklama şu şekilde:

"DEM Parti İmralı Heyeti olarak 22 Ocak 2025 tarihinde İmralı Adası’nda Sayın Abdullah Öcalan‘la bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmede, Sayın Öcalan öncelikle Bolu’da yaşanan elim yangında hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilemiştir. Heyetimiz, yürüttüğümüz görüşmelerle ilgili olarak kendisine gerekli bilgilendirmelerde bulunmuştur.

'ÖCALAN’IN SÜRECE İLİŞKİN ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR'

Sayın Öcalan’ın sürece ilişkin çalışmaları devam etmektedir. Bu konudaki hazırlıkları tamamlandıktan sonra kamuoyuna gerekli açıklamalar yapılacaktır. Bizler de heyet olarak çalışmalarımızı ve temaslarımızı yürüteceğiz, gelişmeler oldukça da kamuoyunu bilgilendireceğiz. Bu süreç herkesi, hepimizi birlikte ve özgürce yaşatacaktır. Bunun gerçekleşmesi umuduyla tüm toplumsal kesimlerin kıymetli katkılarını bekliyoruz."

Dün İmralı Cezaevi'ne ikinci kez giden heyet, Öcalan ile yaklaşık 4 saat görüşmüştü.