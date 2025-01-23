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İkinci İmralı görüşmesinin ardından yapılacak açıklama için saat verildi

DEM Parti heyetinin İmralı'da PKK lideri Abdullah Öcalan ile yaptığı ikinci görüşmenin ardından beklenen açıklama saat 13.30'da yayımlanacak.

Güncel
  • 23.01.2025 12:21
  • Giriş: 23.01.2025 12:21
  • Güncelleme: 23.01.2025 12:38
Kaynak: Haber Merkezi
İkinci İmralı görüşmesinin ardından yapılacak açıklama için saat verildi

DEM Parti Milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan'dan oluşan heyet, İmralı Cezaevi'nde PKK lideri Abdullah Öcalan ile dün yaptıkları görüşmenin ardından kamuoyuna açıklama yapacak.

Yazılı açıklama saat 13.30'da yayımlanacak.

Dün İmralı Cezaevi'ne ikinci kez giden heyet, Öcalan ile yaklaşık 4 saat görüşmüştü.

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