İkinci kez Türkiye Şampiyonu oldu

Minikler Türkiye Taekwondo Şampiyonasında Düzceli sporcu Asya Şengönül 9 maçta tüm rakiplerini yenerek ikinci kez Türkiye Şampiyonu oldu.

Ankara’da 5 binin üzerinde sporcunun katılımı ile yapılan Minikler Türkiye Taekwondo Şampiyonasında antrenörlüğünü Hakan Şengönül’ün yaptığı Düzceli sporcusu Asya Şengönül dokuz maçın sonunda tüm rakiplerini yendi.

Altın madalyanın sahibi olan Asya Şengönül, ikinci kez Türkiye Şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza attı.