İkinci Kobani Davası yarın başlıyor: 5 eski HDP'li vekil için ağırlaştırılmış müebbet isteniyor

6-8 Ekim 2014'teki Kobani eylemlerine ilişkin eski HDP milletvekilleri Hüda Kaya, Serpil Kemalbay Pekgözegü, Garo Paylan, Fatma Kurtulan ve Pero Dündar hakkında açılan davanın ilk duruşması yarın görülecek.

6-8 Ekim 2014 tarihinde gerçekleşen Kobani eylemleri gerekçe gösterilerek 5 eski HDP'li siyasetçi hakkında açılan davanın ilk duruşması yarın görülecek.

Eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) milletvekilleri Hüda Kaya, Serpil Kemalbay, Fatma Kurtulan, Garo Paylan ve Pero Dündar hakkında açılan davanın ilk duruşması yarın görülecek.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre duruşma, yarın saat 10.00'da Sincan Cezaevi Kampüsü'nde görülecek.

İDDİANAMEDEN

İddianame, 22 Mayıs'ta Ankara 22'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti. 298 sayfalık iddianame iki bölümden oluşmuş, 183 sayfalık ilk bölümde, "maktul ve mağdurların isimleri" ile iddialara yer verilmişti. İkinci bölümde ise, davaya gerekçe yapılan Kobani eylemlerine dair detaylar yer almıştı.

YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR NELER?

Eylemlerin gerçekleştiği tarihte milletvekili olan Kaya, Pekgözegü ve Paylan ile 27. dönem milletvekilleri Kurtulan ve Dundar'ın, Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ne aynı suçlardan yargılanan 108 isimle 6-8 Ekim eylemlerinin başlatılıp, gerçekleştirilmesi konusunda fikir ve eylem birliği içerisinde oldukları ifade edilen iddianamede, bu sebeplerle şüphelilerin "HDP Genel Merkezi tarafından açıklandığı şekilde yapılan eylem çağrıları sonucu işlenen suçlardan sorumlu olmaları gerektiği" belirtildi.

İddianamede, bir kısmı tüzel kişi olmak üzere 2 bin 674 mağdur veya müşteki yer aldı.

İddianamenin kabulü halinde HDP'li siyasetçiler Yasin Börü ve arkadaşlarının da arasında bulunduğu 37 kişiye yönelik "öldürme, devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçlarından 38'er kez ağırlaştırılmış müebbet ile 19 bin 680'er yıl hapis cezası isteniyor.