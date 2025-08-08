İkinci komisyon toplantısında gizlilik kararı: Belgeler 10 yıl boyunca açıklanmayacak

PKK’nin fesih kararı ve silah bırakmasının ardından yürütülecek süreçte TBMM’de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun ikinci toplantısı TBMM Tören Salonu’nda yapıldı.

Toplantıya İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın katıldı.

Toplantının niteliği gereği kapalı oturum yapılmasına karar verildi. Oylama sonucunda alınan karara göre, toplantı tutanakları 10 yıl boyunca kamuoyuna açıklanmayacak. Kurtulmuş, “Tam kapalılıktan kasıt, konuşmaların tutanak altına alınması ancak hiçbir şekilde yayınlanmamasıdır” dedi.

Yaklaşık beş saat süren toplantının ardından TBMM'nin resmi sosyal medya hesabından Komisyonunun ikinci toplantısına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda çalışmalarına başlayan Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 8 Ağustos 2025 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş’un başkanlığında TBMM Tören Salonu’nda toplanmıştır. TBMM Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş’un açılış konuşmasıyla başlayan Komisyonun ikinci toplantısının tam kapalılık ilkesi çerçevesinde gerçekleştirilmesi için oylama yapılmış ve oy birliğiyle Komisyon toplantısının kapalı gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır. TBMM Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş, kapalı toplantının usul ve esaslarını Komisyona aktarmış, kapalı toplantının tutanaklarının gizli olması konusunda Anayasa ve İçtüzük’ün ilgili hükümlerini ve genel uygulamayı hatırlatmıştır. Daha sonra Komisyonda kapalı toplantı düzenine geçilmiştir. Toplantıya davetle katılan İçişleri Bakanı Sayın Ali Yerlikaya, Millî Savunma Bakanı Sayın Yaşar Güler ve Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanı Sayın İbrahim Kalın, güvenlik, savunma ve istihbarat alanlarında Komisyona detaylı sunum yapmış, Komisyon üyelerinden kendilerine gelen soruları yanıtlamıştır. Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu; üyelerinin, komisyon çalışmalarına yönelik önerilerini almak üzere üçüncü toplantısını, 12 Ağustos Salı günü saat 14.00’te TBMM Tören Salonu’nda gerçekleştirecektir."



